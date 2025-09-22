Commercial Bancgroup cherche à lever jusqu'à 104 millions de dollars dans le cadre d'une rare introduction en bourse d'une banque américaine

Commercial Bancgroup a déclaré lundi qu'il envisageait de lever jusqu'à 104 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse, ce qui constituerait une rare cotation pour une banque américaine.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les introductions en bourse des banques américaines sont devenues rares depuis la crise financière de 2008, car des réglementations plus strictes, des coûts de mise en conformité plus élevés et des conditions de marché volatiles ont rendu les cotations publiques moins attrayantes.

De nombreux prêteurs se sont tournés vers des levées de fonds privées ou des fusions, qui constituent des voies de croissance plus efficaces.

PAR LES NOMBRES

Commercial Bancgroup et certains de ses investisseurs actuels proposent environ 3,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 25,75 et 27,75 dollars chacune.

Une cotation valoriserait la société à environ 366 millions de dollars dans la partie supérieure de la fourchette de prix proposée, selon un document réglementaire.

La banque basée dans le Tennessee disposait d'un actif total de 2,8 milliards de dollars au 30 juin. Au cours de la même période, elle a enregistré des prêts d'un montant total de 1,8 milliard de dollars, comme l'indique son prospectus d'introduction en bourse.

CONTEXTE

Selon les analystes, le marché des introductions en bourse de 2025, qui fait suite à un effondrement de plusieurs années, offre aux émetteurs de tous les secteurs une occasion unique de tester l'appétit des investisseurs.

Les secteurs de la banque et de l'assurance restent particulièrement attractifs, car ils sont largement à l'abri des risques tarifaires à court terme, leurs activités principales n'étant pas directement affectées par les fluctuations à court terme des prix à l'importation ou à l'exportation.

QU'EST-CE QUI SUIT

La société vise à être cotée au Nasdaq sous le symbole "CBK" après la clôture de l'offre.