Commerce spécialisé : baisse de 3% du chiffre d'affaires en mai (Procos)

La fédération appelle à la prolongation du plafonnement des loyers commerciaux à + 3,5 % pour tous les magasins sur un an, " seule réponse efficace à une réduction de la multiplication des risques de fermetures de points de vente ".

Comme les mois précédents, certaines activités telles que la beauté-santé, réalisent de meilleures performances que la moyenne mais le tassement est notable (+ 3 % seulement en valeur contre + 12,5 % en avril) alors, qu'à l'inverse les ventes d'habillement sont à - 9,1 % par rapport à mai 2023, - 7 % pour la chaussure et - 3 % pour l'équipement de la maison. Et, le secteur cadeaux- culture-jouets termine le mois en négatif par rapport à mai 2022 à - 11,3 %.

