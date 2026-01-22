 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Commerce Bancshares en hausse après des résultats du T4 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier -

** La banque Commerce Bancshares CBSH.O progresse de 1,60 % à 55,99 $

** CBSH affiche un bénéfice net de 140,66 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de 139,24 millions de dollars des analystes - données compilées par LSEG

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 449,36 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de 442,41 millions de dollars des analystes

** Les frais de fiducie ont augmenté de 5,8 millions de dollars, soit 10,3 %, par rapport à la même période de l'année dernière, principalement en raison de commissions plus élevées des clients privés

** La société a achevé l'acquisition de FineMark, stimulant ainsi la gestion de patrimoine

** Sur les neuf sociétés de courtage qui suivent l'action, l'une d'entre elles recommande de l'acheter, tandis que les huit autres recommandent de la conserver; leur objectif de cours médian est de 60 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, CBSH a reculé de 10,44 % au cours de la dernière année

Valeurs associées

COMMERCE BANCSHA
55,9300 USD NASDAQ +1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank