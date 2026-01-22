Commerce Bancshares en hausse après des résultats du T4 supérieurs aux attentes

22 janvier -

** La banque Commerce Bancshares CBSH.O progresse de 1,60 % à 55,99 $

** CBSH affiche un bénéfice net de 140,66 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de 139,24 millions de dollars des analystes - données compilées par LSEG

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 449,36 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de 442,41 millions de dollars des analystes

** Les frais de fiducie ont augmenté de 5,8 millions de dollars, soit 10,3 %, par rapport à la même période de l'année dernière, principalement en raison de commissions plus élevées des clients privés

** La société a achevé l'acquisition de FineMark, stimulant ainsi la gestion de patrimoine

** Sur les neuf sociétés de courtage qui suivent l'action, l'une d'entre elles recommande de l'acheter, tandis que les huit autres recommandent de la conserver; leur objectif de cours médian est de 60 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, CBSH a reculé de 10,44 % au cours de la dernière année