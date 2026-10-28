COMMENTAIRE - L'USD/JPY devrait passer de la zone des 157,00 à environ 158,00 à l'approche de la réunion du FOMC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La paire USD/JPY s'échange à nouveau près de 158,00 après un bref passage autour de 157,00, soutenue par les anticipations d'un maintien des taux par le Comité fédéral de l'open market (FOMC) dans un esprit « hawkish » mercredi nL6N46606V et par la reprise des valeurs liées à l'IA suite à l'annonce de l'introduction en bourse d'Anthropic

nL6N46D1HW . Toutefois, la pérennité des gains enregistrés cette semaine reste incertaine.

Des inquiétudes persistent quant à l’exubérance excessive des valeurs liées à l’IA et au crédit des hyperscalers, et il suffirait peut-être d’une nouvelle baisse à Wall Street, tirée par les valeurs de l’IA, pour déclencher de nouvelles ventes de dollars américains.

Certes, le dollar américain conserve son statut de valeur refuge dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales , notamment au Moyen-Orient, mais les récentes baisses des cours du pétrole brut ont atténué certaines de ces craintes

nL2N46D00J .

Alors que la paire USD/JPY s'échangeait mercredi en Asie dans une fourchette comprise entre 157,80 et 158,03 sur EBS, la crainte d'une nouvelle intervention japonaise sur le marché des changes refait surface nL6N46D0XE . De plus, la Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, maintenir une politique monétaire restrictive lors de la réunion de son comité de politique monétaire vendredi nL3N46C1XJ , nL3N46C02N .

Il faut reconnaître que le gouvernement, qui reste reflationniste malgré ses démentis, tentera probablement de retarder de nouvelles hausses des taux de la Banque du Japon. Le ministre de l’Économie, Minoru Kiuchi, a fait part de son souhait d’assister à la réunion de la Banque du Japon vendredi et appellera sans aucun doute cette dernière à faire preuve de patience nP8N44Z00Q , nL1N469013 .

Le marché devrait rester sur des charbons ardents dans l’attente de l’annonce du FOMC et peut-être de la décision de la Banque du Japon vendredi . La réaction à ces annonces devrait déterminer l’évolution future de la paire USD/JPY.

Commentaires connexes: nL2N46C01K , nL1N46901B ,

nL1N46601I , nL1N45R025 .

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