 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COMMENTAIRE - Combien de temps les marchés pourront-ils ignorer le choc pétrolier ?
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - La dernière note de Morgan Stanley sur les retours d'information des clients, rédigée à la suite de réunions tenues à Washington DC pendant la semaine du FMI et sur la côte Est des États-Unis, offre un aperçu révélateur du sentiment actuel des investisseurs.

Le thème dominant est le désir de dépasser le conflit au Moyen-Orient et de revenir aux positions d'avant-guerre. Les clients citent une moindre exposition aux actions, une meilleure compréhension des risques de crédit privé et des résultats solides au premier trimestre comme raisons de cette résilience. Mais il est de plus en plus admis que cela ne peut durer éternellement: chaque jour où l'approvisionnement en pétrole reste perturbé, les stocks continuent de s'amenuiser et le risque de hausse des taux par les banques centrales augmente, seuls les gains de productivité liés à l'IA pouvant potentiellement contrebalancer cette tendance. L'espoir, comme le dit Morgan Stanley, ne peut porter les stratégies que jusqu'à un certain point.

Concernant le dollar américain, les avis des clients sont partagés. Certains estiment que la hausse des prix du pétrole a modifié les perspectives du dollar, d’autres jugent que l’incertitude politique est trop imprévisible pour fonder une opinion, tandis que Morgan Stanley maintient qu’il reste une marge pour que le dollar s’échange avec une décote plus importante par rapport aux écarts de taux que ce qui est actuellement reflété dans les cours.

En matière de devises, le BRL se distingue comme la position longue faisant l'objet du plus fort consensus: un exportateur net d'énergie offrant des rendements élevés, les clients s'accordant largement sur un objectif de 4,70-80 face au dollar américain, bien que le débat sur l'ampleur des baisses de taux supplémentaires que la banque centrale brésilienne peut encore opérer ajoute une nuance au volet taux de cette opération. Le MXN est considéré comme la couverture de référence en cas de ralentissement de la croissance mondiale, rendu moins coûteux maintenant que les écarts de taux se sont resserrés. La TRY reste attractive pour l'instant, même si la demande locale de devises constitue le principal risque à surveiller.

Les fondamentaux des marchés émergents sont globalement jugés favorables, les clients préférant les devises aux taux d'intérêt sur les marchés locaux compte tenu des risques d'inflation à court terme liés au pétrole. La Hongrie suscite un intérêt inhabituel depuis les élections, les flux de fonds de l'UE soutenant le sentiment à court terme et les attentes croissantes d'une adhésion éventuelle à la zone euro ancrant la perspective à long terme – ce qui invite à des comparaisons avec l'opportunité apparue autour du changement d'objectif d'inflation de la SARB en Afrique du Sud. La paire EUR/HUF devrait se diriger vers 340-350.

Le seul domaine dans lequel Morgan Stanley s'écarte du consensus des clients est le CNY. Les investisseurs sont globalement optimistes, invoquant l'excédent de la balance courante et les discours sur le "petroyuan", mais la banque reste prudente compte tenu du panier CFETS proche de ses plus hauts et d'un modèle de croissance tiré par les exportations qui nécessite une compétitivité monétaire. L'Asie, hors Chine, dans son ensemble, devrait continuer à être à la traîne, les vents contraires liés aux termes de l'échange pétroliers maintenant les flux de titres à revenu fixe des marchés émergents résolument orientés vers la région CEEMEA et l'Amérique latine.

Commentaires connexes -

L'ultime avertissement du Japon déclenche une ruée vers la protection contre l'intervention sur le JPY nL6N41D0QW

Cette couverture à la baisse peu coûteuse sur l'EUR/USD vient de retrouver toute son actualité nL6N41D0PL

Pour en savoir plus, cliquez sur FXBUZ

Devises
Guerre en Iran

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,7198 Six - Forex 1 +1,15%
EUR/JPY SPOT
183,7110 Six - Forex 1 -1,87%
EUR/USD SPOT
1,1732 USD Six - Forex 1 +0,51%
GBP/USD SPOT
1,3604 Six - Forex 1 +0,95%
MORGAN STANLEY
190,120 USD NYSE -0,15%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,10 USD Ice Europ -3,75%
USD/CAD SPOT
1,3583 Six - Forex 1 -0,72%
USD/CHF SPOT
0,7814 Six - Forex 1 -1,23%
USD/JPY SPOT
156,5780 Six - Forex 1 -2,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 13:22:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank