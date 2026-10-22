Comment une entité issue de la fusion entre SpaceX et Tesla pourrait gérer son problème avec la Chine

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* Les autorités de régulation pourraient exiger la mise en place d'un pare-feu autour des activités et des données de Tesla en Chine

* Parmi les options de cession envisageables figurent une scission et un accord de licence

* L'usine de Shanghai représente plus de 50 % de la production automobile mondiale de Tesla

La méga-fusion potentielle envisagée par Elon Musk entre Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O se heurterait probablement à un obstacle lié à la Chine de la part des régulateurs des deux côtés du Pacifique, en raison de préoccupations concernant la sécurité nationale et le partage des données et des technologies.

L’homme le plus riche du monde a déclaré mardi que ses deux entreprises avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d’une union, qualifiant cette fusion de "bonne idée". La concrétiser impliquerait toutefois de surmonter la question épineuse de la forte dépendance de Tesla vis-à-vis de la Chine pour sa production, face aux activités de défense de SpaceX.

La société spatiale SpaceX dépend de plus en plus de contrats sensibles avec le gouvernement américain et le secteur de la défense, ce qui pourrait exposer toute fusion impliquant les activités de Tesla en Chine à un examen minutieux pour des raisons de sécurité nationale.

Les autorités de régulation chinoises exigent également que Tesla conserve en Chine les données confidentielles des utilisateurs collectées par ses systèmes de conduite automatisée, et tout pare-feu devrait empêcher le flux d’informations ou de technologies dans les deux sens.

Voici quelques pistes que Musk et les entreprises pourraient explorer pour surmonter les obstacles dressés par Washington ou Pékin.

TESLA POURRAIT-ELLE CONSERVER SES ACTIVITÉS EN CHINE?

Une option envisageable serait que la société issue de la fusion mette en place un pare-feu autour des activités chinoises de Tesla afin de bloquer l’accès aux données sensibles provenant de SpaceX et d’autres divisions de l’entreprise. Une telle démarche n’est pas sans précédent, a déclaré Daniel Kollar, responsable du pôle automobile et mobilité au sein du cabinet de conseil Intralink Group.

De nombreuses entreprises ont réussi à mener d’importantes activités dans le domaine de la défense en dehors de la Chine tout en conservant leurs opérations dans le pays, a-t-il ajouté, citant Airbus AIR.PA et Honeywell HON.O .

Parmi les activités de SpaceX liées à la défense figure notamment Starshield, qui développe des systèmes de satellites militaires et de renseignement pour le Pentagone.

Un pare-feu bidirectionnel constituerait probablement l’exigence minimale pour garantir que les données des conducteurs chinois de Tesla restent en Chine, ont estimé des analystes. Depuis 2021, Tesla se conforme à l’exigence de Pékin de conserver toutes les données des conducteurs sur le territoire chinois.

Tesla pourrait continuer à opérer en Chine pendant de nombreuses années en tant qu’entité autonome, dotée de ses propres capacités de recherche et développement et soumise à des accords stricts visant à conserver toutes les données sur le territoire chinois, a déclaré Michael Dunne, directeur général du cabinet de conseil automobile Dunne Insights, qui suit de près l’industrie automobile chinoise.

Satisfaire à la fois Pékin et Washington avec un tel "pare-feu" pourrait toutefois s’avérer délicat, a déclaré Christopher Tang, professeur à l’Anderson School of Management de l’UCLA, spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a ajouté que le gouvernement chinois tenterait probablement d’utiliser toute proposition de fusion pour négocier toute une série de conditions en vue de son autorisation.

"La Chine s’en servira comme d’un levier", a déclaré Tang. "C’est elle qui détient actuellement le pouvoir de négociation."

Ioannis Kokkoris, professeur de droit de la concurrence et d’économie à l’université Queen Mary de Londres, a identifié deux concessions possibles que la Chine pourrait solliciter: l’accès des entreprises chinoises à des technologies d’importance stratégique, et des engagements à maintenir les capacités de production et les investissements en Chine.

Toute demande de partage de technologies sensibles liées à SpaceX se heurterait toutefois directement aux restrictions de sécurité américaines.

QU'EN EST-IL DE LA CESSION?

Selon les analystes, trois grandes voies s’ouvriraient pour une cession: une scission dans laquelle Tesla conserverait une participation économique majoritaire, une vente assortie d’accords de licence de marque à long terme, ou une vente pure et simple, éventuellement à un autre constructeur automobile.

Toute forme de cession s’accompagnerait de nombreuses complications, notamment la question pressante de savoir qui achèterait cet actif. Les constructeurs automobiles chinois, qui n’ont pas besoin de capacités supplémentaires, ne devraient pas être intéressés, a déclaré Li Yanwei, analyste à l’Association chinoise des concessionnaires automobiles.

De nombreux constructeurs automobiles étrangers, en revanche, sont déjà à court de liquidités, ce qui les rend également peu susceptibles d’être des acquéreurs. Kollar a déclaré que Musk serait plus enclin à vendre les activités chinoises par morceaux plutôt que de céder le contrôle à quelqu’un d’autre.

Mais Kollar a ajouté qu’à moins que Musk ne souhaite signaler un retrait du secteur automobile, il s’attendait à ce que Tesla trouve un moyen de conserver ses activités en Chine dans le cadre de la structure actionnariale existante.

Tesla Chine et l’Administration d’État chinoise de la régulation du marché n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LA CHINE RESTE INDISPENSABLE POUR LA TRÉSORERIE

Une rupture nette avec la Chine pourrait s’avérer difficile. Les fournisseurs chinois sont profondément intégrés dans le vaste empire de Musk et la production de Tesla à Shanghai représentait plus de 50 % de sa production mondiale, selon Yale Zhang, directeur général du cabinet de conseil AutoForesight, basé à Shanghai.

Certains investisseurs estiment toutefois que ces considérations ne sont pas suffisamment importantes pour faire obstacle à une transaction.

Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, un investisseur dans Tesla et SpaceX, a déclaré que la base de production chinoise de Tesla était considérable, mais que le constructeur de véhicules électriques avait déjà pris des mesures pour développer sa production aux États-Unis, en particulier pour les robots humanoïdes et la voiture autonome Cybercab, et que de nombreux investisseurs se concentraient davantage sur les promesses de Musk quant à l’orientation future de ces projets.

Mulberry a également indiqué qu’il pensait que Tesla ferait valoir auprès des régulateurs américains que ses activités en Chine ne feraient pas double emploi avec celles de SpaceX, mais que, en cas d’échec, Tesla pourrait fermer ou réduire sa production en Chine.

"C’est suffisamment à court terme et d’une ampleur suffisamment modeste pour être gérable", a-t-il déclaré.

Tang, professeur à l’UCLA, a déclaré que si les perspectives d’avenir de Tesla se situaient peut-être en dehors de la Chine, son activité actuelle dans le domaine des véhicules électriques en dépendait fortement. Une grande partie des liquidités nécessaires pour financer ses projets futurs provient de la production de véhicules électriques en Chine, a-t-il précisé.

"C’est précisément pour cette raison que la Chine va tirer parti de cette situation", a déclaré Tang. "Parce que vous avez toujours besoin d’eux."