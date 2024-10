Comment sélectionner un fonds actions France via l’intelligence artificielle ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Les fonds actions France ou Eurozone jouent un rôle important en allocation d'actifs en assurance vie. Ils sont au cœur de l'univers d'investissement des PEA. Les épargnants français ont un biais naturel et compréhensible pour la France/Eurozone. Ils connaissent mieux les valeurs et les gérants. De ce fait, l'offre de fonds est pléthorique sur les plateformes assurance vie ou compte titre.

Choisir les meilleurs fonds actions France et Eurozone est devenu de plus en plus difficile. La structure du marché des actions Eurozone a changé. On remarque depuis la loi MIFID une modification de la hiérarchie de performance des fonds. Pendant longtemps, ce sont les fonds small cap ou multi caps qui ont eu les performances les plus exceptionnelles. Depuis 3 ans, ce sont les ETFs indiciels et quelques fonds d'exception qui affichent les meilleures performances.

Performance comparée des fonds de l'univers d'investissement. On remarque une grande disparité des performances. On note aussi l'importance de tenir compte des années difficiles comme la crise COVID de 2022. Bien des meilleurs fonds ont très mal traversé ce type de crise.

Comment expliquer ce changement ?

La loi MIFID a restreint la possibilité pour les sociétés de gestion de payer via leurs commissions de transaction l'accès à une recherche indépendante. Elle oblige une externalisation de ces frais dans les frais de gestion. Or, les investisseurs refusent de payer des frais trop élevés, ce qui est un peu paradoxal car l'impact des frais est souvent faible par rapport au potentiel de sur performance d'un fonds bien géré de manière active.

Par ailleurs, les critères ESG d'investissement socialement responsable ont un biais pour les grosses capitalisations. Il faut des ressources importantes pour répondre aux questionnaires des agences de notation ESG et mettre en place toutes les procédures exigées.

Tout ceci a sans doute réduit l'appétence des gérants pour les valeurs de faible et moyenne capitalisation. De ce fait, on remarque une stagnation de la performance de ces valeurs.

Par ailleurs, l'indice CAC et Eurostoxx se sont « nasdaquisés ». On a vu émerger l'équivalent de « GAFAM » Européens autour du luxe et de l'IA. LVMH, Hermès, ASML Holding, Novo Nordisk sont des méga valeurs d'hyper croissance. Elles combinent forte croissance des résultats, forte performance et poids important dans l'indice. Il est de ce fait très difficile de battre l'indice CAC quand LVMH et Hermès sont en forte hausse. Il est tout aussi difficile de valoriser ces actions. Elles ont par nature des ratios de valorisation élevés du fait de l'hyper croissance de leurs résultats. Mais l'incertitude sur cette hypercroissance en est d'autant plus importante, surtout pour les valeurs technologiques comme ASML (imprimante de circuits pour puces AI) ou Novo Nordisk (traitement diabète et obésité).

LVMH est un bon exemple de cette difficulté grandissante à gérer ces valeurs d'hyper-croissance. Contrairement au consensus du marché (impact de la hausse des taux sur l'actualisation des valeurs de croissance, ralentissement de la Chine), sa performance 2023 et même début 2024 a été exceptionnelle. Bernard Arnault est ainsi devenu l'homme le plus riche du monde au côté d'Elon Musk de Tesla/Starlink/X. La capitalisation de la bourse de Paris a alors surpassé celle de Londres ou Francfort. Mais c'est finalement sur les derniers mois que la performance de LVMH s'est retourné, a fortiori avec l'impact des élections de juin 2024.

Comment identifier les meilleurs fonds via l'IA ?

Il existe de nombreuses méthodes pour identifier les meilleurs fonds sur une classe d'actifs donnée. Morningstar et Quantalys assignent des étoiles aux meilleurs fonds. Ces notations sont souvent quantitatives. Elles reposent sur l'hypothèse de la stabilité du process et du gérant. Seule une analyse qualitative permet de vérifier ce point capital. Pour les gestions de conviction entrepreneuriales, cette hypothèse est souvent justifiée.

L'intelligence artificielle permet de compléter ces notations. Nous partons d'un univers investissable sur une plateforme d'assurance vie définie à partir de Quantalys. Nous lançons ensuite des algorithmes propriétaires Evariste. Ils comparent les performances fonds en tenant compte de leur capacité à être identifiés comme étant dans une tendance haussière ou non.

Classement des fonds de l'univers selon les algorithmes Evariste. Le Top 5 inclue Prévoir, Indépendance Expansion, Comgest Renaissance Europe, Varenne Sélection.

Cette analyse permet d'analyser la source de la création de surperformance. Un fonds bien diversifié sur des valeurs de croissance et sans trop de market timing ne créera pas trop de « bruit » et passera donc bien ce type de filtre.

A contrario, un fonds concentré sur quelques valeurs, avec beaucoup de trading court terme, va générer un mauvais alpha. Il sera pénalisé par ce type de filtres. On peut de plus ainsi filtrer l'impact d'un effet de levier de 120% de certains fonds. Conformément à la règlementation, ces fonds implémentent un léger effet de levier de 20% qui leur permet de générer de l'alpha dans les périodes de hausse.

Quelles sont les meilleures performances des fonds ?

Le tableau suivant montre la performance des fonds sur 2024, 1 an glissant, 3 ans glissant, 5 ans glissant et 8 ans glissant. On remarque une irrégularité des meilleurs fonds. Certains fonds qui semblent briller les bonnes années, ont en fait une performance moyen terme plus décevante. Ceci est dû au fait que leurs pertes durant les mauvaises années sont plus importantes (fort béta du fonds). Ceci montre une difficulté du gérant à s'adapter aux changements de structure du marché. On met ainsi en exergue la faiblesse structurelle de bien des gestions actives : le biais comportemental des gérants.

Ainsi, certains gérants vont bien capturer la surperformance des valeurs du luxe, mais complètement rater la rotation sur d'autres moteurs de performance. C'est là que les process d'intelligence artificielle montrent toute leur robustesse. Ces algorithmes sont capables d'identifier les rotations de structure du marché. Ils peuvent ainsi ajuster le portefeuille modèle en dehors de tout biais cognitif humain. C'est la raison pour laquelle ils sont capables de surperformer sur le moyen terme alors que sur le court terme, il existe souvent un gérant actif qui a mieux su surfer la vague de performance d'un axe de marché.

Comment vérifier la robustesse de la performance ?

C'est pendant les mauvaises années qu'on peut le mieux identifier la robustesse d'un process d'investissement. De fait, un bon gérant peut et doit identifier les valeurs dont le plancher actuariel de croissance des profits permet de limiter la baisse des cours par actualisation des profits futurs. C'est le fondement de la fameuse approche GARP (croissance à prix value) de Warren Buffett.

De fait, un des meilleurs moyens d'identifier les meilleurs fonds est d'observer leur performance dans une année de crise comme 2022 et la crise COVID.

Performance fonds de l'univers durant la crise COVID. On note une grande disparité de la baisse.

Quels fonds privilégier ?

On remarque que les meilleurs fonds sont soit des vrais gestion de conviction, soit des fonds proches de l'indice. Ceci reflète la hausse de l'efficience du marché qui rend de plus en plus difficile la création de surperformance par des méthodes à l'ancienne de choix de valeurs.

Le tableau suivant montre la performance comparée des principaux fonds ainsi sélectionnés. On remarque que le process Evariste Euronext basé sur l'intelligence artificielle affiche une très bonne performance long terme alors que sur le court terme, les performances sont moins exceptionnelles. Ceci illustre l'importance de tenir compte des mauvaises années comme la crise covid de 2022 pour comparer les performances.

Conclusion

Le choix d'un fonds sur une classe d'actifs peut avoir un impact important sur la performance finale du portefeuille. Ceci est a fortiori vrai sur les actions eurozone. Les assurances vie ont sélectionné des fonds parmi les meilleurs de la place via une offre pléthorique d'unités de compte.

On note cependant une restructuration de la hiérarchie des meilleurs fonds depuis la loi MIFID et l'émergence des valeurs d'hyper croissance en Europe. Les actions mid small ne génèrent plus autant d'alpha que par le passé. Les notations ESG ont peut être joué aussi un rôle.

Il n'appartient pas à un analyste financier de juger si cette évolution est favorable à la croissance européenne. Il est en revanche important de prendre en compte cette évolution. Les outils d'intelligence artificielle montrent une fois de plus leur robustesse entre les gestions indicielles et les gestions de conviction.

