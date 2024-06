Comment sélectionner les données économiques à suivre ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les données économiques jouent un rôle important dans les stratégies d'investissement et de trading. Elles fournissent en effet des informations essentielles sur la santé et la direction de l'économie, influençant ainsi les décisions des investisseurs et des traders.

En plus d'offrir une vue d'ensemble de la performance économique d'un pays ou d'une région, les données économiques influencent les décisions des banques centrales, les politiques gouvernementales et le sentiment du marché, ce qui peut provoquer des fluctuations importantes dans les prix des actifs que vous tradez.

Sélectionner les bons indicateurs économiques à suivre peut aider à anticiper les mouvements du marché, à identifier des opportunités d'investissement et à gérer les risques de manière plus efficace.

Connaître les différents types de données économiques

Il est intéressant de savoir que les données économiques peuvent être divisées en plusieurs types d'indicateurs économiques. On peut par exemple les diviser en des indicateurs macroéconomiques, microéconomiques et de marché.

Les indicateurs macroéconomiques offrent une vision d'ensemble de l'économie permettant d'évaluer la santé d'un pays et ses perspectives de croissance à long terme. Parmi ces types d'indicateurs, on retrouve par exemple le Produit Intérieur Brut (PIB), le chômage, l'inflation, la balance commerciale, les dépenses de consommation, etc.

Les données microéconomiques se concentrent principalement sur les performances et le comportement des entités individuelles telles que les entreprises. Ils permettent d'évaluer la santé et les perspectives d'une entreprise ou d'un secteur particulier. Parmi les exemples notables de ce type de données figurent par exemple les ratios financiers, les données publiées lors de la saison des résultats, les documents financiers d'une entreprise comme le bilan, le compte de résultats et les états financiers, etc.

Les données de marché reflètent les conditions actuelles et le sentiment général des marchés financiers. Ils permettent de comprendre la psychologie et les tendances du marché.

Outre la catégorisation macro, micro et de marché, les indicateurs économiques peuvent être classés en fonction de leur impact ou du type d'information qu'ils fournissent. Cette approche permet une analyse plus précise et granulaire des données économiques.

Par exemple, les indicateurs de production renseignent sur le niveau d'activité dans les secteurs manufacturier et industriel. Parmi ces indicateurs, on trouve le PMI (indice des directeurs d'achats), la production industrielle et la production manufacturière.

Les indicateurs de consommation permettent d'évaluer la demande des ménages et la force de la consommation, moteur de la croissance de nombreuses économies. Les ventes au détail, l'indice de confiance des consommateurs et les dépenses de consommation des ménages en font partie.

Les indicateurs d'investissement donnent un aperçu des perspectives d'investissement des entreprises et de la contribution à la croissance économique future. On peut citer les investissements en capital fixe, les permis de construire et les enquêtes sur les intentions d'investissement.

Enfin, les indicateurs d'inflation et de prix mesurent l'évolution des prix des biens et services, fournissant des informations sur le pouvoir d'achat et les pressions inflationnistes. L'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) en sont deux exemples.

Choisir des indicateurs économiques à suivre en fonction de votre profil

Pour sélectionner les meilleurs indicateurs économiques à suivre dans votre stratégie de trading ou d'investissement, il est important de prendre en compte votre profil. Les investisseurs à long terme ne suivent en effet pas les mêmes indicateurs que les traders à court terme. Votre horizon de placement est donc déterminant pour sélectionner les données économiques à suivre.

Les investisseurs qui ont un horizon de placement plus long s'intéressent souvent aux fondamentaux économiques d'un pays ou d'une zone géographique et prennent davantage en considération des données comme le PIB, les taux de chômage, les dépenses de consommation ou encore les politiques monétaires, budgétaires et fiscales.

Ils recherchent des indicateurs qui reflètent la santé globale de l'économie et les perspectives de croissance à long terme.

Les traders à court terme, quant à eux, se concentrent davantage sur les indicateurs de marché qui influencent la volatilité des cours à court terme, notamment via une stratégie de news trading. Cette dernière consiste à suivre le calendrier économique pour déterminer les publications économiques susceptibles d'avoir un impact important et rapide sur le cours des actifs qu'ils tradent.

Les données économiques à suivre dans ce cas sont souvent des statistiques macroéconomiques qui peuvent impacter la vision des décideurs de politique monétaire, ces derniers étant les acteurs les plus influents des marchés. Aujourd'hui, les chiffres d'inflation, ainsi que les données sur l'emploi et la croissance, sont particulièrement importants pour les banquiers centraux.

Vos objectifs de trading peuvent également influencer les informations que vous allez suivre pour détecter des opportunités intéressantes.

Les investisseurs en actions axés sur la valeur par exemple suivront davantage les ratios financiers qui permettent d'identifier les actions potentiellement sous-évaluées, ainsi que les comparaisons sectorielles.

Ceux qui souhaitent miser sur des actions axées sur la croissance seront plus concentrés sur les tendances économiques générales et les tendances sectorielles pour identifier les entreprises avec une croissance rapide de leurs revenus et de leurs bénéfices.

Adapter son approche aux conditions de marché

En plus des points clés déjà mentionnés, il peut être pertinent de prendre en compte la volatilité et les conditions de marché globales pour déterminer les données économiques les plus pertinentes à un moment t.

Il est également important de considérer les actifs financiers que vous tradez, car différents types d'actifs réagissent à divers indicateurs économiques.

Si vous investissez majoritairement dans les obligations, vous suivrez de près l'évolution des taux d'intérêt, de l'inflation et des perspectives de croissance économique. Les décisions de la banque centrale, les rapports sur l'emploi et les indices des prix à la consommation (CPI) sont particulièrement pertinents.

Si vous vous concentrez sur les matières premières énergétiques comme le pétrole, les indicateurs des stocks de pétrole brut américain, la valeur du dollar américain ou les réunions de l'OPEC. S'il s'agit de matière première agricole, les conditions météorologiques, les tensions géopolitiques ou encore les tendances de consommation seront plus intéressantes.

En comprenant les relations entre les différents types d'actifs et les indicateurs économiques pertinents, vous pouvez mieux anticiper les mouvements du marché et ajuster vos stratégies de trading en conséquence.

Suivre la volatilité et les conditions de marché globales, en plus des indicateurs spécifiques à vos actifs, vous permettra d'optimiser vos décisions d'investissement.