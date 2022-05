Comment se constituer un portefeuille 100% ETF

Les raisons de vouloir se constituer un portefeuille uniquement composé d'ETF sont nombreuses, découvrez-les dans cette fiche pédagogique. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Les ETF, aussi appelés trackers, sont des fonds indiciels cotés. Il s'agit d'un acronyme anglais qui veut dire Exchange Traded Funds, soit, en français, fonds cotés en bourse. Il y a une trentaine d'années, quand ces produits sont apparus, ils étaient surtout utilisés par les investisseurs professionnels ou institutionnels. On a observé avec le temps que ces types de fonds étaient de plus en plus adoptés par les investisseurs particuliers (1).

Ses avantages

Il y a 5 principales raisons pour lesquelles il peut être très utile pour un investisseur particulier d'avoir des ETF dans son épargne:

La diversification : L' ETF est une produit financier qui détient des dizaines voir des centaines de titres en sous jacent, en fonction de l'indice qu'il replique. C'est un placement qui offre par construction de la diversification car vous n'êtes pas investi sur un unique titre.

Les coûts plus faibles que d'autres types de produits : Un ETF cherche à répliquer la performance d'un indice. Grâce à cette approche, les ETF affichent une structure de coûts très abordable par rapport à d'autres produits car le gérant n'a pas besoin d'effectuer une sélection active des titres, c'est-à-dire étudier le marché très régulièrement et décider quels titres acheter ou vendre pour optimiser le portefeuille en permanence. On garde tout de même à l'esprit ici qu'il existe éventuellement des frais de courtage pour l'achat ou la vente d'un produit financier auprès de l'intermédiaire, selon celui que vous choisissez.

La transparence : puisqu'un ETF réplique un indice, sa composition est à tout moment celle de l'indice sous-jacent, qui peut être consultée par l'investisseur quand il le souhaite.

La liquidité : pour rappel, un ETF est un fonds indiciel coté en bourse, comme par exemple une action. Ce qui fait que l'investisseur peut acheter ou vendre des parts d'ETF comme il le ferait avec une action individuelle c'est-à-dire tout au long de la journée. Attention, dans certains cas, l'ETF replique un indice très specifique et la liquidité peut donc être plus faible.

Le choix : le marché des ETF s'est fortement développé depuis ses débuts il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, la taille du marché des ETF est d'environ 10.000 milliards de dollars (2). Avec notre gamme iShares, nous sommes à ce jour le premier gestionnaire d'ETF dans le monde en termes d'encours sous gestion (3) pour nos clients, et il y a un grand nombre d'acteurs qui sont également présents sur ce secteur. En France, notre offre contient aujourd'hui plus de 450 ETF (4).

A NOTER : Les ETF sont disponibles au sein d'un compte titre ordinaire, d'un Plan d'Epargne Actions (le PEA) et dans certaines offres d'assurance vie ou de Plan d'Epargne Retraite (PER).

Y a-t-il des inconvénients à avoir un portefeuille 100% ETF ?

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre : si d'un côté, le fonds indiciel ne peut normalement pas sous-performer son indice (5), il ne pourra mécaniquement pas non plus afficher une performance plus élevée.

Un portefeuille 100% ETF, une bonne idée ?

L'offre en ETF est très large. Ainsi, un épargnant peut relativement facilement se constituer un portefeuille qui correspond :

o à ses objectifs,

o à son niveau de tolérance au risque

o à ses valeurs et convictions personnelles : avec l'offre durable et thématique qui s'étoffe.

Quelques exemples de portefeuilles 100% ETF

o Un investisseur qui cherche à avoir un portefeuille conservateur c'est-à-dire sans prise de risque significative pourra choisir de s'exposer à quelques ETF obligataires portant sur les principaux marchés développés. Cela lui procure un portefeuille à risque relativement bas, donc aussi à potentiel de rendement limité mais cela est adapté pour quelqu'un très averse au risque. De surcroît, les faibles coûts de gestion des ETF (relativement aux produits à gestion active par exemple) veulent aussi dire que, malgré les rendements obligataires bien plus bas aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, le rendement déjà bas ne se retrouvera que peu érodé par les frais de gestion, contrairement au cas de figure d'un fonds obligataire comparable mais géré de façon active.

o En revanche, un investisseur plus aventurier pourra créer son portefeuille 100% ETF en choisissant des ETF actions et, s'il le souhaite, même avec une partie exposée sur les marchés émergents par exemple. On est ici dans une configuration rendement/risque différente du précédent exemple avec un potentiel de rendement renforcé mais aussi une prise de risque plus importante.

o Pour un investisseur fortement inspiré par des thématiques d'actualité ou des convictions, comme la durabilité par exemple, ou encore convaincu par des stratégies concentrées sur certains secteurs qu'il considère porteurs. L'offre très large et profonde du marché des ETF aujourd'hui contient un grand nombre de ce type de fonds, et permet aux investisseurs de s'exposer de façon ciblée aux thèmes de leur choix : avec un potentiel de rendement encore renforcé mais un profil de risque plus élèvé dû au risque de concentration.

Replay // Webinaire : comment construire un portefeuille 100% ETF

Bien que les ETF permettent de façonner son portefeuile selon plusieurs angles, la règle de la bonne diversification reste toujours de mise : plus un ETF donné est risqué, plus sa proportion dans le portefeuille doit être limitée afin d'éviter un impact trop fort sur le portefeuille en cas d'évolution défavorable.

En conclusion, une bonne idée pour qui ?

o Pour des personnes qui veulent débuter dans l'investissement avec de petits montants : grâce aux faibles coûts des ETF relativement à d'autres types de produits.

o Pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille sur plusieurs marchés clés de façon relativement simple et sans y passer beaucoup de temps

o Pour quasiment tout profil de risque et convictions car les ETF permettent un calibrage de portefeuille très granulaire selon pays, classe d'actifs ou encore secteur.

