Comment lutter contre le réchauffement climatique en Bourse ?

Le changement climatique n'est plus une prévision mais une réalité qui façonne déjà notre économie. Hausse des températures, événements climatiques extrêmes, raréfaction des ressources : les conséquences de ce bouleversement environnemental affectent directement les modèles industriels, les politiques publiques et les comportements des consommateurs. Dans ce contexte, la transition vers une économie bas carbone devient un enjeu stratégique, à la fois pour les États, les entreprises et les investisseurs.

Découvrez dans cet article notre analyse des produits financiers pour s'exposer sur la thématique du réchauffement climatique en Bourse ainsi que les avantages et les inconvénients d'investir en Bourse pour lutter contre le réchauffement climatique.

Pourquoi investir dans le changement climatique en Bourse ?

Le changement climatique est désormais un facteur structurel qui transforme en profondeur l'économie mondiale. De nombreux secteurs qui vont de l'énergie, au transport, sans oublier l'agriculture et le bâtiment, doivent aujourd'hui repenser leurs modèles pour répondre aux exigences de décarbonation, aux nouvelles réglementations environnementales et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité.

Cette transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement crée un vaste champ d'opportunités pour les investisseurs. De nouvelles industries émergent, portées par l'innovation technologique, le soutien des pouvoirs publics et les objectifs climatiques internationaux (comme ceux fixés par l'Accord de Paris ou le Green Deal européen). Parallèlement, les entreprises les plus exposées aux risques climatiques qu'ils soient réglementaires, physiques ou réputationnels, voient leur valorisation remise en question si elles ne s'adaptent pas.

Investir dans la thématique du climat revient donc à se positionner sur une tendance de fond, soutenue par des moteurs économiques puissants tels que la transformation des chaînes de valeur, la réallocation des capitaux vers des actifs durables, la fiscalité incitative, et la montée en puissance des normes ESG. Pour l'investisseur particulier, c'est aussi une manière de donner du sens à son épargne tout en misant sur des segments de marché à fort potentiel de croissance.

Quels placements pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Il existe différentes façons d'investir sur la thématique du réchauffement climatique en Bourse, cela peut se faire en direct avec du « stock picking », par le biais de produits d'investissement comme les ETF ou encore via des fonds d'investissement ou des obligations. Nous allons tout vous détailler ci-dessous.

Les actions en Bourse de sociétés engagées dans la transition climatique

Pour investir dans la thématique du climat, cela peut se faire en sélectionnant des actions d'entreprises cotées en Bourse qui sont directement impliquées dans la transition énergétique. Il s'agit alors de choisir les actions d'acteurs industriels engagés dans le développement des énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, ou encore de solutions d'efficacité énergétique.

En France, Schneider Electric est un acteur majeur de l'efficacité énergétique et de l'automatisation. En Europe, Vestas Wind Systems (éoliennes) et Neste (biocarburants) sont deux références. Ces titres peuvent être achetés en direct via les meilleurs compte-titres ou les meilleurs PEA.

À l'international, Enphase Energy (solaire résidentiel) et Tesla (mobilité électrique, stockage, panneaux solaires) incarnent l'innovation verte. Ces entreprises bénéficient d'un positionnement stratégique dans un contexte de décarbonation de l'économie mondiale. Ces titres peuvent être achetés en direct via les meilleurs compte-titres.

Prenons l'exemple de l'action Vestas Wind Systems, un leader mondial dans le secteur de l'éolien. L'analyse fondamentale de cette entreprise révèle un profil particulièrement attractif avec une rentabilité solide, des perspectives de croissance élevées, une valorisation encore raisonnable au regard du secteur, et des bilans d'une grande robustesse, avec peu d'endettement et une bonne génération de cash-flow. Autre point positif, c'est le rendement du dividende Vestas Wind Systems, situé dans la moyenne haute des valeurs européennes du secteur. La principale réserve concerne la gouvernance, un point qui ressort nettement comme une faiblesse sur le graphique en étoile ci-dessous, où les indicateurs de qualité du management restent en retrait par rapport aux autres dimensions financières de l'entreprise Vestas Wind Systems.

Analyse fondamentale de l'action Vestas Wind Systems

Source : Value Investing Screener

Les ETF thématiques climat et ESG

Pour les investisseurs souhaitant s'exposer à la thématique climatique sans pratiquer le stock picking, les ETF offrent une solution simple, diversifiée et accessible en Bourse.

Par exemple, l'ETF BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone (ISIN : LU2194448267) réplique un indice boursier aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris, en excluant les entreprises fortement émettrices de carbone. Cet ETF est capitalisant, libellé en euros et présente des frais annuels de 0,30 % et une réplication physique. Il est disponible au sein des meilleurs PEA. Autre solution, l'ETF Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned (ISIN : LU2195226068), qui suit une logique similaire avec des frais de 0,20 %.

Ces ETF climat permettent de viser une croissance durable tout en diversifiant largement son portefeuille boursier avec plus de 100 actions scrupuleusement choisies.

Les obligations vertes

Les obligations vertes, ou green bonds, sont des titres de créance émis dans le but de financer exclusivement des projets à vocation environnementale comme la production d'énergie renouvelable, l'amélioration de l'efficacité énergétique, les transports propres, ou encore la gestion durable de l'eau. Les obligations vertes permettent aux investisseurs de soutenir concrètement la transition écologique, tout en percevant un revenu obligataire.

Plusieurs acteurs publics et privés y ont recours. La Banque européenne d'investissement figure parmi les émetteurs les plus actifs en Europe. Côté entreprises, EDF ou Iberdrola utilisent régulièrement ce type de financement pour accompagner leur projet bas carbone. Les obligations vertes peuvent être achetées en direct via les meilleurs compte titres. Il est aussi possible d'investir dans des obligations vertes via un ETF spécialisé. C'est le cas par exemple de l'ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond.

Les fonds durables

Pour les investisseurs qui souhaitent allier impact climatique et rendement, les fonds durables constituent une piste intéressante. Leur principe est simple, c'est d'investir dans des entreprises sélectionnées non seulement pour leurs perspectives financières, mais aussi pour la qualité de leur gouvernance, leur impact environnemental ou social. L'avantage de ces fonds par rapport aux ETF, c'est qu'ils peuvent parfois investir dans des sociétés non cotées, offrant une opportunité différente.

Parmi les fonds durables les plus intéressants, on retrouve par exemple le Mirova Global Sustainable Equity, qui mise sur des entreprises engagées dans la transition écologique, ou encore le BNP Paribas Green Bond Fund, qui se concentre sur le marché des obligations vertes. Ces fonds sont disponibles via les meilleures assurance vie ou les meilleures compte titres.

Tableau de synthèse des placements financiers pour investir dans le changement climatique

Tableau de synthèse des placements financiers pour investir dans le changement climatique

Quels sont les avantages et inconvénients d'investir en Bourse contre le réchauffement climatique ? Avis Café de la Bourse

Comme pour tout investissement thématique, s'exposer en Bourse à la lutte contre le réchauffement climatique présente à la fois des opportunités intéressantes et des risques à bien avoir en tête.

Quels sont les avantages d'investir en Bourse contre le réchauffement climatique ?

Investir dans la thématique du réchauffement climatique permet de se positionner sur une tendance de long terme, portée par l'innovation, les politiques publiques et l'évolution des comportements.

C'est aussi une façon de donner du sens à son épargne, tout en ciblant des secteurs à fort potentiel de croissance comme les énergies renouvelables, la mobilité durable ou l'efficacité énergétique. Enfin, cela permet souvent de diversifier son portefeuille intelligemment.

Quels sont les inconvénients d'investir en Bourse contre le réchauffement climatique ?

Malgré son attrait, la thématique du climat comporte certains risques. La volatilité peut être élevée, notamment sur les valeurs vertes très sensibles aux effets de mode ou aux annonces politiques. Certains produits financiers affichent également des frais supérieurs à la moyenne.

Enfin, la diversité des approches ESG rend parfois difficile l'évaluation réelle de l'impact environnemental, avec un risque de greenwashing à ne pas négliger.

Comment investir dans le réchauffement climatique en pratique ?

Les actions en Bourse de sociétés engagées dans la transition climatique peuvent être achetées facilement via l'un des meilleurs courtiers en ligne. On pensera par exemple aux brokers eToro, Trade Republic ou Boursorama, qui offrent une interface simplifiée et accessible même aux débutants. Pour les ETF climat, des courtiers en Bourse comme XTB ou Bourse Direct permettent d'y accéder avec des frais généralement très compétitifs. Les obligations vertes, quant à elles, sont plus difficiles à acquérir en direct ; des brokers comme Freedom24 se distinguent par leur capacité à proposer ce type de produits. Enfin, pour investir dans des fonds durables, Interactive Brokers peut être une solution via un compte titres et Goodvest peut être une solution via une assurance vie.

Quelle que soit la voie choisie, il est essentiel d'investir avec une bonne méthodologie. Une stratégie d'investissement claire permet de limiter les décisions émotionnelles. Par exemple, l'approche du plan d'investissement (DCA – Dollar Cost Averaging) est utile pour lisser le point d'entrée dans le temps. La stratégie du DCA réduit le risque lié à la volatilité, mais peut également en atténuer le rendement. C'est donc à chaque investisseur de trouver l'équilibre qui correspond à ses objectifs et à son profil de risque.

