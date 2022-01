Comment les gérants flexibles positionnent leur portefeuille pour démarrer l’année ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Une fin 2021 en fanfare sur les marchés

Après une consolidation au mois de novembre sur fond de variant Omicron, les marchés financiers ont fini l'année en beauté malgré un durcissement de ton de la part de la banque centrale. En effet, la thèse du pic d'inflation durant l'été 2021 est maintenant bien loin.

Une fois n'est pas coutume, les actions européennes (+4,9%) font mieux que leurs consœurs américaines (+3,3%) en décembre. Les places émergentes rebondissent à peine (MSCI EM à +1,07%).

En Europe, les valeurs “value” affichent de meilleurs résultats que les valeurs “croissance”. Ainsi, le secteur de l'industrie grimpe de +6,72%, suivi de près par le secteur des matériaux (+6,05%) et celui de la santé (+5,23%). Le secteur de la technologie européen ne monte “que” de +2,25%, pénalisé par le recul du Nasdaq aux US (-0,48%).

Coté obligations, les banques centrales ont durci le ton en cette fin d'année et notamment la Federal Reserve. De manière contre intuitive, ce sont pourtant les taux européens qui ont monté de 0,14% (10 ans français et allemands) alors que le 10 ans américain faisait du sur place (+0,01%). A noter que le 10 ans italien, s'est tendu de manière plus importante que le reste de la zone Euro. En effet, les rumeurs sont persistantes quant à l'abandon du poste de premier ministre par Mario Draghi afin de viser la présidence. Les marchés préfèrent un “super Mario” aux commandes plutôt qu'à un poste honorifique.

Dans ce contexte, comment ont réagi les gérants flexibles ?

Globalement, les professionnels ont accompagné le mouvement de hausse du marché.

Ainsi, l'exposition actions a été remontée de 34% à 38% dans Sycomore Next Generation, tout comme dans Oddo BHF Polaris Moderate passant de 20 à 24%. Le gérant de M&G Dynamic Allocation a augmenté début décembre les actions, qui passent de 40% à 45%, en particulier via les financières qui apportent selon lui une compensation plausible à la hausse des taux. Mouvement similaire sur Sanso Convictions ESG qui passe 31% à 35% durant le mois de décembre. Ce mouvement a été réalisé en levant les couvertures tactiques sur les actions américaines.

Sur les fonds long short, l'exposition nette d'ELEVA Absolute Return Europe est passée de 18,4% à fin novembre 2021 à 21,7% à fin décembre.

Le mouvement le plus important est à mettre au crédit d'Echiquier Allocation Flexible qui a augmenté l'exposition actions de près de 12% sur le mois, passant de 38% à près de 50%, notamment via l'achat d'ETF sur les actions américaine (S&P 500) et sur l'Asie. La sensibilité négative a été accentuée, elle s'établit désormais à -1,3 ans.

A contrecourant, Invest Latitude Equilibre baisse très légèrement son exposition de 1% de 41% à 40% dans un contexte de ralentissement de la croissance selon le gérant. Celui-ci privilégie les actions US.

D'autres fonds sont restés stables sur l'exposition actions, mais non sans être dynamiques.

Sur Carmignac Patrimoine, la sensibilité obligataire a été encore une fois baissée passant de 1,5 à 0,5. Peu de changement sur Carmignac Emerging Patrimoine, mais il faut noter que le gérant qualifie la baisse en Chine comme une capitulation. Le gérant Xavier Hovasse reste convaincu des perspectives positives des actifs des pays émergents. L'équipe de gestion n'a plus été aussi optimiste sur cette classe d'actifs depuis au moins deux ans.

Sur JP Morgan Global Macro Opportunities, la position actions a été maintenue au cours de décembre proche de ses plus bas niveaux de l'année pour atteindre environ 14% à ce jour. L'allocation géographique a été modifiée avec une forte réduction des US, l'Asie émergente étant à ce jour la première exposition nette devant l'Europe.