Comment les gérants d'actifs flexibles positionnent leur portefeuille pour démarrer 2021 ?

Décembre vient clôturer une année déroutante en tout point. Le Brexit, les élections américaines, le virus, semblent maintenant presque faire partie du passé. 2020 n'a finalement n'a pas été si catastrophique que cela en bourse et les marchés semblent désormais prêts à accueillir à bras ouverts 2021. Comment les gérants d'actifs ont positionné leurs portefeuilles à l'entame de cette nouvelle année ?

Le rebond s'est poursuivi en fin d'année

L'ensemble des places de marché finit le mois en territoire positif.

Sur le mois dernier, les marchés émergents (+4,4%) connaissent la meilleure performance. L'Europe affiche une performance de +2,2% tandis que les Etats-Unis (+0,9%) restent en retrait (effet de change compris).

En Europe, les secteurs cycliques tels que les matériaux (+5,76%) et la consommation discrétionnaire (+5,14%) tirent leur épingle de jeu sur le mois. Le secteur technologique finit quant à lui en hausse de +5,32%. Seuls les secteurs plus défensifs comme les télécommunications (-0,18%) et la santé (-0,24%) terminent en territoire négatif.

A noter que les petites capitalisations (+5,8%) continuent de surperformer les grandes (+2,2%) pour le 9ème mois d'affilée.

Certains gérants réduisent la voilure et d'autres prennent davantage de risques

La prise de profits a été au rendez vous sur M&G Dynamic Allocation (de M&G Investments) après la forte hausse des dernières semaines. L'exposition actions est passée de 45% à 40%. Idem pour SLF Multi Asset Moderate (Swiss Life AM) dont l'exposition passe de 36% à 33%. La gestion craint que l'euphorie du mois de novembre n'ait poussé les marchés trop haut au vu de l'état de l'économie mondiale. Sextant Grand Large (géré par Amiral Gestion) prend aussi quelques profits après la forte hausse, l'exposition passant de 32% à 29%.

Mouvement de baisse également sur Carmignac Patrimoine. L'exposition actions a été abaissée passant de 47% à 40% mais le changement le plus notable vient de la partie obligataire puisque la sensibilité a été ramenée de 4 à 2. Carmignac Gestion estime que les taux ont peu de chances de baisser davantage. A l'inverse, l'exposition actions a été augmentée dans Carmignac Emerging Patrimoine passant de 39% à 45%.

Parmi les fonds Long/short actions, Sycomore Long/short Opportunities (Sycomore AM) a pris quelques profits faisant passer son exposition nette de 73% à 66%.

A l'inverse, BDL Rempart Europe (BDL CM) a continué d'augmenter son exposition nette, passant de 68% à 70%, soit proche des plus hauts historiques. Sur Eleva Absolute Return Europe (Eleva Capital), l'exposition est restée stable à 27% après avoir connu un point haut annuel à plus de 30% le 18 décembre dernier.

D'autres sociétés de gestion opèrent un mouvement de hausse d'exposition aux actifs risqués. Sur Investissement Latitude Equilibre, le gérant à continuer à renforcer l'allocation pro-risque mise en place dès novembre. L'allocation actions a été augmentée de 6% par Invest AM et celle sur la dette émergente de 3%. Le mouvement vers plus de valeurs cycliques continue.

Mouvement similaire sur Sanso Convictions (Sanso IS), dont l''exposition action a été augmentée de 35% à 40% au cours du mois. Ce mouvement s'est principalement concentré sur la zone émergente, l'Asie en particulier.

Nous remarquons que plusieurs fonds, sans bouger de manière significative leur exposition globale, ont procédé à un mouvement vers plus de valeurs cycliques. C'est le cas de Haas Epargne Patrimoine (géré par Tailor AM) ou encore de DNCA Evolutif (DNCA Finance). Sur ce dernier fonds le « value » représente 30% de la poche actions.