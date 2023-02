Comment les dividendes impactent-ils le cours des actions ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les dividendes sont un élément clé de la performance des actions d'une entreprise. De plus, les investisseurs achètent souvent des actions d'entreprises qui versent des dividendes réguliers, car cela leur permet de recevoir un revenu régulier sur leurs investissements.

Cependant, les dividendes ont également un impact sur le cours des actions et il est important de comprendre comment ils peuvent affecter les actions des entreprises que vous avez en portefeuille ou que vous envisagez d'intégre​r dans ce dernier.

Dans cet article, nous allons explorer les différents aspects de l'impact des dividendes sur le cours des actions et comment les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour maximiser leur rendement.

C'est quoi un dividende ?

Un dividende est une partie des bénéfices d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires en guise de paiement pour les remercier de leur fidélité et de leur investissement​. C'est en effet grâce aux achats d'actions que les entreprises ont pu (totalement ou en partie) financer leur croissance.

Il est important de noter que les sociétés ne sont pas obligées de verser un dividende. Elles peuvent en effet choisir de ne pas verser de dividendes , de les augmenter ou de les diminuer en fonction de leurs résultats financiers et de leurs perspectives d'avenir.

Les actions de croissance, par exemple, ne versent généralement aucun dividende, car elles réinvestissent chaque dollar (ou l'équivalent dans la devise concernée) dans leur business. À l'inverse, les actions de valeur ont tendance à avoir une politique de distribution des dividendes stable, voire en hausse, au fil des années.

Les dividendes sont généralement versés en espèces, mais ils peuvent également être versés sous forme d'actions ou d'autres types de titres en fonction de la politique de distribution des dividendes, des préférences de l'entreprise ou encore du type d'actions auxquelles vous avez souscrit.

Quel est l'impact du détachement d'un dividende sur le prix d'une action ?

L'impact du détachement d'un dividende sur le prix d'une action peut varier selon les circonstances et les entreprises. Cependant, on parle souvent d'un impact immédiat et d'un impact sur le plus long terme.

L'impact immédiat correspond au jour où le dividende est distribué​, puisque le prix de l'action chute habituellement de la même valeur que le dividende. Comme le dividende est réparti entre les actionnaires, alors il est normal que la valeur de l'entreprise soit réduite du montant des dividendes distribués.

L'impact sur le plus long terme correspond souvent aux tendances qui peuvent se former autour des sociétés qui distribuent des dividendes avec un aspect psychologique des investisseurs important.

Certaines entreprises ont en effet un historique de distribution de dividendes réguliers et élevés qui peut attirer de nombreux investisseurs, car elles offrent un revenu régulier sur leur investissement. Le cours de bourse de ces actions peut donc augmenter sur le court terme mais surtout sur le long terme.

Ainsi, ces entreprises peuvent avoir des cours de bourse plus élevés dans le temps que les entreprises qui ne versent pas de dividendes ou qui ont des dividendes moins élevés.

Comment s'assurer que vous recevez les dividendes distribués ?

La première chose à noter est que les règles et les procédures concernant la distribution de dividendes peuvent varier d'une entreprise à l'autre et selon les pays. Il est donc important de vérifier les informations auprès de l'entreprise en question, mais aussi de votre courtier ou de la personne responsable d'un compte de règlement-livraison pour savoir comment les dividendes sont distribués et comment les recevoir.

De manière générale, il faut s'assurer d'être enregistré en tant qu'actionnaire de l'entreprise un jour avant​ la date de détachement des dividendes pour recevoir les dividendes. La distribution se fait généralement de manière automatique 3 jours après.

Pour rappel, la date de détachement du dividende est la date à laquelle les actionnaires de l'entreprise sont éligibles à recevoir des dividendes. Il s'agit de la date à laquelle le montant du dividende est soustrait au cours de l'action.

Certains investisseurs achètent des actions avant le détachement du dividende pour les revendre rapidement après. Cependant, il est important de noter que​ cette stratégie de trading active n'est pas vraiment très pertinente, car le prix de l'action diminue du prix du dividende après son détachement.

Donc si votre objectif est d'acheter l'action la veille de la date de distribution des dividendes pour la vendre le lendemain, vous devriez revoir votre stratégie, car le prix de l'action baisse g​énéralement du montant du dividende et que cette opé​ration est donc neutre.

En revanche, cela peut être intéressant si l'action reste relativement stable ou si son cours se trouve près d'un niveau de prix psychologique, car le cours de l'action pourrait rapidement rebondir.

Comment choisir les meilleures actions à dividendes ?

Il existe plusieurs facteurs à considérer lorsque vous cherchez à choisir les meilleures actions à dividendes comme la solidité financière de l'entreprise, ses perspectives de croissance, la détermination du caractère sur ou sous-évalué de l'action en question, le taux des dividendes ou encore l'historique des dividendes parmi d'autres critères​.

II est de ce fait toujours important de faire une analyse approfondie d'une entreprise avant de prendre une décision d'investissement. Il faut aussi comprendre que les entreprises qui versent des dividendes ne sont pas nécessairement plus sûres que les autres.