Comment la reclassification de la marijuana aux États-Unis pourrait-elle aider les entreprises du secteur du cannabis ?

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de signer un décret visant à reclasser la marijuana en tant que drogue moins dangereuse, bien qu'il n'ait pas donné de calendrier pour cette mesure.

Une reclassification pourrait alléger les sanctions pénales et remodeler l'industrie de l'herbe en réduisant les charges fiscales et en permettant aux entreprises d'obtenir plus facilement des financements.

On s 'attendait à ce que Donald Trump publie un décret dès lundi, selon les médias la semaine dernière.

Les actions liées au cannabis cotées aux États-Unis, telles que Canopy Growth WEED.TO , CGC.O . Organigram Global

OGI.TO , SNDL SNDL.CD , Aurora Cannabis ACB.O , Trulieve Cannabis TRUL.CD et Tilray Brands TLRY.O ont clôturé en baisse de 4 à 13 %.

Les actions restent toutefois au-dessus des niveaux

auxquels elles se trouvaient lorsque la nouvelle d'une possible reclassification a été annoncée la semaine dernière.

Voici ce qu'une telle décision pourrait signifier pour les entreprises.

QU'IMPLIQUE LE RECLASSEMENT?

En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées, la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle. L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana et l'agence a recommandé de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de substances présentant un risque modéré ou faible de dépendance physique ou psychologique, comme les stéroïdes.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation et décider de la reclassification.

QUELLES SERAIENT LES IMPLICATIONS FISCALES?

L'un des principaux avantages d'une reclassification serait que les entreprises du secteur du cannabis ne seraient plus soumises à la section 280E du code fiscal fédéral américain.

Cette disposition empêche les entreprises qui vendent des substances réglementées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses professionnelles.

QU'ADVIENT-IL DE L'INDUSTRIE?

Laclassification en classe III pourrait débloquer l'accès aux banques pour les producteurs d'herbe, attirer les investisseurs institutionnels, réduire les impôts et stimuler les fusions et les acquisitions.

L'obtention de financements reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

Le Congrès débat également depuis un certain temps de nouvelles mesures à prendre. Le projet de loi Secure and Fair Enforcement Regulation Banking Act (SAFER), présenté en 2023, garantirait que toutes les entreprises, y compris les entreprises de cannabis sanctionnées par l'État, aient accès à des comptes de dépôt, à une assurance et à d'autres services financiers.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE? Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'une légalisation complète restait improbable, citant le manque de soutien significatif au Congrès et les limites imposées à la Drug Enforcement Administration (DEA) par la seule réévaluation de la liste.

Selon eux, il est plus probable que Donald Trump relance les efforts de reclassification, ce qui permettrait au gouvernement de réglementer la drogue.

Certains analystes estiment toutefois qu'une reclassification ne changera pas grand-chose.

Le cannabis restera illégal au niveau fédéral, le commerce interétatique ne sera pas autorisé, et le système en silo dans lequel chaque État décide de ses propres règles de marché s'appliquera toujours, selon la société d'analyse boursière Zuanic & Associates.