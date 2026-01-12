Comment la proposition de Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit pourrait remodeler le crédit à la consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Le projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an , soutenu par le président américain Donald Trump, pourrait réduire les coûts d'emprunt pour certains consommateurs, mais aussi limiter l'accès au crédit, peser sur les bénéfices des banques et remodeler l'économie des prêts à la consommation.

Donald Trump a appelé à ce plafonnement vendredi, sans détailler comment le plan serait mis en œuvre, tandis que les analystes de Wall Street ont déclaré que une telle mesure nécessiterait une législation et a peu de chances d'être approuvée.

Les valeurs financières, de Wall Street à Canary Wharf, ont chuté à la suite de cette nouvelle lundi.

POURQUOI L'ENDETTEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT EST-IL SI COÛTEUX POUR LES EMPRUNTEURS? Les dettes liées aux cartes de crédit, dont les taux s'élèvent actuellement à 19,65 % en moyenne, selon la société de services financiers aux consommateurs Bankrate, s'accumulent rapidement, en particulier lorsque les emprunteurs se contentent d'effectuer les paiements minimaux au lieu de rembourser l'intégralité du solde.

Cette forme d'emprunt, connue sous le nom de crédit renouvelable, peut maintenir les consommateurs dans l'endettement pendant des années, car les intérêts s'accumulent et les soldes diminuent lentement.

Les emprunteurs à risque, ou ceux qui se situent dans des tranches de revenus inférieures et dont les antécédents en matière de crédit sont moins solides, sont particulièrement susceptibles de tomber dans un cycle de crédit défavorable, car les taux d'intérêt élevés, les frais et les paiements minimaux ralentissent la progression de la réduction de l'endettement.

Selon un rapport de la Réserve fédérale, les soldes des cartes de crédit aux États-Unis ont atteint 1,23 billion de dollars à la fin du troisième trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Certains consommateurs ayant des soldes existants pourraient bénéficier d'un allègement à court terme grâce à la baisse des frais d'intérêt.

UN PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT POURRAIT-IL AFFECTER LA CONSOMMATION ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AUX ÉTATS-UNIS? Un recul des prêts de cartes de crédit, résultant d'un plafonnement des taux, pèserait sur les dépenses de consommation, un moteur essentiel de l'économie américaine, même si la baisse des charges d'intérêt soulage quelque peu les ménages coincés dans un cycle de crédit renouvelable.

"Les consommateurs seraient limités par les sociétés de cartes de crédit, ce qui entraînerait une baisse des ventes au détail et de la consommation dans l'ensemble de l'économie, ce qui nuirait au PIB (Produit intérieur brut)", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Les banques pourraient réduire les prêts sur cartes de crédit pour protéger leurs marges, car le plafonnement des taux limite le montant qu'elles peuvent facturer aux emprunteurs qui ne respectent pas leurs obligations de paiement. Elles comptent sur les revenus d'intérêts supplémentaires pour compenser les pertes lorsque certains détenteurs de cartes sont en défaut de paiement, ce qui rend plus difficile l'octroi de prêts rentables à des clients plus risqués.

"Nous estimons que l'entrée en vigueur de cette loi rendrait l'activité non rentable, les cartes de crédit à risque étant les plus durement touchées", a indiqué Truist Securities dans une note.

Dans une déclaration commune, les organismes du secteur bancaire ont affirmé que cette mesure nuirait à "des millions de familles américaines et de propriétaires de petites entreprises".

QUEL SERA L'IMPACT SUR LES BANQUES ET LES PRÊTEURS À LA CONSOMMATION? Pour les banques et les prêteurs à la consommation, un plafonnement des taux d'intérêt porterait atteinte à l'une de leurs activités de prêt les plus rentables. Selon Bankrate, les taux d'intérêt des cartes de crédit peuvent grimper jusqu'à 30 %, contre un taux moyen légèrement supérieur à 6 % pour un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans.

Selon les analystes, un plafonnement des taux pourrait réduire à néant des milliards de dollars de revenus d'intérêts pour les banques et les émetteurs de cartes, ce qui obligerait les prêteurs à repenser l'ampleur et la tarification de leurs activités liées aux cartes de crédit.

"Si cette mesure devait être adoptée, la rentabilité des cartes s'en trouverait fortement affectée et les émetteurs de cartes seraient probablement amenés à resserrer considérablement les conditions de crédit, en particulier pour les emprunteurs à haut risque", ont déclaré les analystes de Barclays.

QUI POURRAIT BÉNÉFICIER D'UN PLAFONNEMENT DES TAUX D'INTÉRÊT DES CARTES DE CRÉDIT? Un resserrement du crédit dans un secteur bancaire fortement réglementé pourrait pousser certains consommateurs, en particulier les emprunteurs à risque, à s'adresser à des fournisseurs qui achètent maintenant et paient plus tard, à des prêteurs sur gages et même à des usuriers.

"Ce plafonnement des taux ne s'attaquerait pas à la racine du problème et pourrait pousser les consommateurs à s'endetter davantage si le plafond ne s'applique pas à d'autres produits de consommation non garantis", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

"Cela pourrait inciter les consommateurs à s'éloigner des banques et à se tourner vers d'autres prêts non garantis, tels que les prêteurs sur gages et d'autres prêteurs non bancaires."

Emprunter dans les secteurs les moins réglementés du marché du crédit augmenterait les risques pour les consommateurs déjà soumis à des contraintes financières.

Les services "achetez maintenant, payez plus tard", qui gagnent généralement de l'argent auprès des commerçants au lieu de facturer des intérêts aux consommateurs, ont gagné en popularité ces dernières années, en particulier parmi les jeunes emprunteurs, et pourraient bénéficier d'un coup de frein des banques sur les prêts de cartes de crédit.