Comment la guerre américano-israélienne contre l'Iran bouleverse le commerce mondial

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(Ajoute des détails sur les compagnies aériennes, les croisières, les médicaments, les métaux et les matières premières)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran ébranle les entreprises du monde entier, fait grimper les prix de l'énergie, réduit l'approvisionnement en matières premières essentielles et soulève des questions quant à la fiabilité des routes commerciales essentielles à la circulation des marchandises, des denrées alimentaires aux pièces détachées automobiles.

Voici les principales perturbations observées à ce jour:

CHAOS DES VOYAGES

La guerre a entraîné des dizaines de milliers d'annulations de vols , de réacheminements et de changements d'horaires dans le monde entier, fermant une grande partie de l'espace aérien du Moyen-Orient, y compris celui du Qatar, en raison de la menace des missiles et des drones.

Les retombées ont plongé l'aviation mondiale dans sa pire crise depuis la pandémie, paralysant les opérations de l'aéroport international de Dubaï (DXB), la plate-forme la plus fréquentée par les passagers du monde entier, et mettant à rude épreuve d'autres plates-formes régionales qui sont des points de transit essentiels pour les voyages long-courriers.

Les jets privés sont devenus une alternative pour les voyageurs bloqués dans le Golfe, tandis que d'autres se sont lancés dans de longs trajets en taxi à travers le désert jusqu'à Riyad, en Arabie Saoudite, dans l'espoir de rentrer chez eux par avion.

Le conflit a également perturbé un couloir d'exportation de pétrole essentiel, provoquant une flambée des prix du kérosène qui fait grimper les tarifs sur plusieurs itinéraires et alimente les craintes d'un effondrement plus large de la demande de voyages.

Le fret aérien, sensible au facteur temps, a également été fortement touché. Les expéditions, allant des produits frais aux pièces d'avion , sont en suspens car le conflit au Moyen-Orient réduit la capacité de fret et fait grimper les taux de fret.

COMPAGNIES AÉRIENNES

La fermeture de l'espace aérien du Golfe s'est rapidement répercutée sur les réseaux des compagnies aériennes et a fait chuter les actions du secteur.

Les compagnies aériennes mondiales ont tiré la sonnette d'alarme face à la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, annonçant des centaines de millions de dollars de coûts supplémentaires, des tarifs plus élevés et la suppression de certaines liaisons.

Le conflit a plongé l'aviation mondiale dans le désarroi, les compagnies aériennes étant contraintes d'annuler, de retarder ou de détourner des vols alors que de grandes parties de l'espace aérien du Moyen-Orient restent fermées en raison des craintes liées aux menaces de missiles et de drones.

Les prix du kérosène, la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs après la main-d'œuvre, ont doublé depuis le début du conflit, ce qui accroît la pression sur les transporteurs.

Même les compagnies aériennes qui utilisent des contrats de couverture pour se protéger contre les hausses soudaines des prix du pétrole annoncent rapidement des hausses de tarifs, des surcharges carburant et des réductions de capacité, car elles sont confrontées à une augmentation sans précédent des marges de raffinage.

Pour les pilotes, la guerre en Iran rend le ciel encore plus périlleux, augmentant la pression sur ceux qui le traversent en raison des incursions de drones.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE s'attend à ce que la guerre en Iran affaiblisse la domination des transporteurs du Golfe tels qu'Emirates et Qatar Airways sur les routes asiatiques, a déclaré le directeur général Carsten Spohr au magazine économique Manager Magazin.

Les restrictions de l'espace aérien au Moyen-Orient dans le contexte de la guerre en Iran ont porté un nouveau coup aux compagnies aériennes indiennes, qui considèrent la région comme un corridor crucial pour les vols vers l'Europe et les États-Unis depuis que le Pakistan a interdit aux compagnies indiennes d'accéder à son espace aérien l'année dernière.

La plus grande compagnie aérienne indienne, IndiGo

INGL.NS , demande au gouvernement de réduire les taxes sur le carburant et, avec sa rivale Air India, fait pression sur New Delhi pour que les aéroports privés réduisent certaines redevances, a rapporté Reuters, citant des sources, alors que le conflit au Moyen-Orient aggrave les difficultés financières des transporteurs.

CROISIÈRE

Les croisiéristes s'attendent à des mers plus agitées alors que la hausse des prix du pétrole fait grimper les factures de carburant.

Les compagnies de croisière, qui utilisent notamment du fioul lourd et du gazole marin, se tournent vers les opérations de couverture pour bloquer les prix par le biais de contrats financiers et se protéger contre les fluctuations soudaines.

Cependant, les analystes ont averti que Carnival Corp

CCL.N pourrait subir le plus gros impact sur ses bénéfices de 2026 car c'est la seule grande compagnie de croisière américaine qui ne couvre pas ses coûts de carburant.

IMPACT SUR DUBAI

Le conflit a mis en péril l'image soigneusement construite du Moyen-Orient en tant que lieu de villégiature sûr et haut de gamme, après des milliards d'investissements ces dernières années, d'Abu Dhabi à Dubaï. Le tourisme représente quelque 367 milliards de dollars par an dans la région.

Il a également mis en évidence à quel point le transport aérien mondial est tributaire d'une poignée de plates-formes dirigées par Dubaï, l'aéroport international le plus fréquenté au monde.

À Dubaï et dans d'autres grands centres commerciaux du Moyen-Orient, de nombreux magasins étaient fermés ou fonctionnaient avec un personnel réduit.

L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

Les États-Unis ont lancé toute une panoplie d'armes contre des cibles iraniennes, notamment des missiles de croisière Tomahawk, des chasseurs furtifs et, pour la première fois au combat, des drones d'attaque unilatéraux à bas prix conçus d'après des modèles iraniens.

Le Pentagone a également utilisé les services d'intelligence artificielle d'Anthropic, y compris ses outils Claude, au cours de son attaque.

La semaine dernière, le Pentagone a désigné le laboratoire d'intelligence artificielle comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", interdisant aux entrepreneurs gouvernementaux d'utiliser sa technologie dans le cadre de travaux pour l'armée américaine. Cette décision fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Le 6 mars, le président des États-Unis Donald Trump a rencontré les dirigeants de sept entreprises de défense , alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer les stocks épuisés par les frappes américaines sur l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

MÉTAUX CRITIQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Emirates Global Aluminium acheminera ses exportations d'aluminium et de matières premières par le port d'Oman de Sohar dans les prochains jours en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz à cause du conflit au Moyen-Orient, a rapporté Reuters.

Le fondeur qatari Qatalum a commencé à fermer ses activités la semaine dernière, tandis qu'Aluminium Bahrain a déclaré qu'il avait interrompu ses expéditions et déclaré un cas de force majeure parce qu'il ne pouvait pas faire passer le métal par le détroit d'Ormuz. La région du Golfe représente environ 8 % de l'offre mondiale d'aluminium.

Les prix de l'aluminium sur le London Metal Exchange CMAL3 ont fortement augmenté à la suite de cette nouvelle, tandis que les primes physiques en Europe et aux États-Unis ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

Les prix de l'hélium ont grimpé après que la guerre contre l'Iran a perturbé le traitement du gaz naturel au Qatar, exposant la vulnérabilité d'un marché petit mais vital qui sous-tend des industries allant de la fabrication de semi-conducteurs à l'imagerie médicale.

Les fabricants de nickel en Indonésie, qui dépendent du Moyen-Orient pour 75 % du soufre qu'ils utilisent, pourraient devoir réduire leur production car le conflit perturbe de plus en plus le transport maritime dans le Golfe.

L'augmentation du prix de l'essence due à la guerre en Iran pourrait pousser les consommateurs vers les véhicules électriques et hybrides.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la guerre au Moyen-Orient est à l'origine de la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire.

La production nationale de pétrole brut du Viêt Nam devrait également diminuer au cours de cette décennie, car la guerre en Iran perturbe l'approvisionnement mondial.

MÉDECINE

La guerre au Moyen-Orient perturbe le flux de médicaments essentiels dans le Golfe, menaçant les lignes d'approvisionnement pour les thérapies contre le cancer et d'autres médicaments sensibles à la température, et obligeant les entreprises à réacheminer les vols et à trouver des alternatives terrestres pour entrer dans la région.

Des cadres ont déclaré à Reuters que, bien qu'il n'y ait actuellement que peu de signes de pénuries majeures, la situation pourrait changer si le conflit persiste. Le Golfe dépend fortement des importations, et certains médicaments ont des durées de conservation courtes et nécessitent une chaîne du froid stricte, ce qui rend les longs itinéraires terrestres beaucoup moins viables.

ALIMENTATION, MODE RAPIDE ET LUXE

La semaine dernière, Reuters a rapporté que certaines cargaisons de vêtements destinés à de grands détaillants étaient bloquées dans les aéroports du Bangladesh et de l'Inde en raison des répercussions du conflit sur les vols.

L'Asie du Sud est un centre de production de vêtements et les marques de mode rapide du monde entier dépendent des usines du Bangladesh, de l'Inde et du Pakistan pour un flux constant de nouveaux T-shirts, robes et jeans.

La crise accroît également la pression sur le secteur du luxe , qui avait déjà du mal à se remettre d'un ralentissement de la demande, des groupes tels que Richemont

CFR.S et Zegna JN0.F étant considérés comme les plus exposés.

Les restaurants et les hôtels de toute l'Inde ont mis en garde contre des perturbations et des fermetures éventuelles, car la guerre contre l'Iran restreint l'approvisionnement en gaz de cuisine, ce qui a incité les autorités à mettre en place un groupe chargé d'examiner les demandes de l'industrie.

Les ménages indiens se sont également rués pour acheter des cuisinières électriques à induction, épuisant les stocks en ligne et dans les magasins.

Le marché indien de l'eau conditionnée voit également certains fabricants augmenter les prix pour les distributeurs, car les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre touchent tous les produits, des bouteilles en plastique aux bouchons, en passant par les étiquettes et les boîtes en carton.

La hausse des prix du pétrole a entraîné une augmentation du coût du polymère, qui est fabriqué à partir du pétrole brut et constitue un matériau essentiel pour la fabrication des bouteilles en plastique.

PUCES ET CENTRES DE DONNÉES

Les autorités sud-coréennes ont prévenu qu'un conflit prolongé pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs provenant du Moyen-Orient, notamment l'hélium, qui est indispensable à la production de puces et n'a pas de substitut viable.

Les frappes de drones qui ont endommagé certains des centres de données d'Amazon AMZN.O aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont soulevé des questions sur les chaînes d'approvisionnement en technologie et le rythme d'expansion de Big Tech dans la région.

BANQUES

Citigroup et Standard Chartered ont demandé à leur personnel de Dubaï de travailler à domicile, a rapporté Reuters , citant des sources, alors que les banques répondent aux menaces iraniennes contre les intérêts bancaires du Golfe liés aux États-Unis et à Israël.

Citigroup maintient la plupart de ses succursales et bureaux dans les Émirats arabes unis fermés jusqu'à nouvel ordre.

HSBC a fermé toutes ses succursales au Qatar jusqu'à nouvel ordre, selon un avis à la clientèle, expliquant que cette mesure visait à assurer la sécurité du personnel et des clients.