Comment l'UE compte-t-elle sévir contre les produits de faible valeur issus du commerce électronique en provenance de Chine ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Philip Blenkinsop et Helen Reid

Les ministres européens des finances ont décidé d'avancer à l'année prochaine les droits de douane sur les colis de faible valeur afin de lutter contre les importations chinoises bon marché du commerce électronique provenant de plateformes en ligne telles que Shein et Temu.

Voici les détails des préoccupations de l'Europe concernant les importations bon marché du commerce électronique, et les mesures prises par l'Union européenne.

QUEL EST LE PROBLÈME?

L'UE dispose d'une exemption de droits de douane "de minimis" pour les colis de commerce électronique arrivant dans l'Union et dont la valeur est inférieure à 150 euros (174 $).

Des plateformes en ligne comme Shein, Temu PDD.O , AliExpress 9988.HK et Amazon AMZN.O envoient des vêtements, des accessoires et des gadgets provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs à des prix défiant toute concurrence grâce à l'exemption douanière.

Le nombre de colis du commerce électronique de faible valeur arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards. Plus de 90 % d'entre eux proviennent de Chine, selon la Commission.

L'exécutif européen estime qu'environ 65 % des petits colis entrant dans l'UE sont sous-évalués afin d'éviter les droits de douane.

Il estime également que les consommateurs risquent d'être lésés par des produits non conformes, que l'expédition de produits à courte durée de vie risque de nuire à l'environnement et que la hausse des importations risque de porter préjudice à l'industrie de l'UE, notamment aux détaillants.

Les États-Unis ont supprimé leur propre politique "de minimis", qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer en franchise de droits, ce qui a fait craindre que les importations chinoises bon marché ne détournent davantage de marchandises vers l'Europe .

QUE PRÉVOIT L'UE?

L'UE prévoit une refonte de son système douanier avec la création d'une autorité douanière de l'UE et d'un centre de données douanières de l'UE pour remplacer l'infrastructure informatique des membres de l'UE, ce qui leur permettrait d'économiser jusqu'à 2 milliards d'euros par an, selon la Commission, et d'assurer une meilleure coordination.

L'Union européenne est une union douanière, ce qui signifie qu'il existe un tarif douanier commun pour les importations en provenance des pays tiers et aucun tarif douanier pour les échanges entre les pays de l'UE. Mais chaque pays possède sa propre agence douanière et l'Union compte actuellement 189 systèmes informatiques douaniers différents, d'où la nécessité d'un centre de données, a déclaré Dirk Gotink, législateur néerlandais qui supervise les réformes pour le Parlement européen.

Le centre de données devra travailler avec des entreprises technologiques européennes, compte tenu de la sensibilité des informations.

"Les données sont en fait une IRM de l'économie européenne et des flux commerciaux; elles sont extrêmement sensibles et leur accès doit être très strictement réglementé", a déclaré Dirk Gotink lors d'une interview accordée à Reuters.

Le déploiement permettant aux entreprises de commerce électronique d'accéder au centre de données n'est prévu que pour 2028, date à laquelle l'actuelle exemption de minimis de 150 euros devrait être supprimée. Pour beaucoup, c'est trop lent.

DES SOLUTIONS À COURT TERME

L'Union européenne souhaite introduire une "taxe douanière temporaire simplifiée" sur les colis du commerce électronique de faible valeur, éventuellement en novembre 2026. Ce droit de douane unique basé sur un pourcentage pour tous les colis devrait être décidé par les ministres des finances lors d'une réunion le 12 décembre.

La Commission a également proposé une taxe de manutention de 2 euros pour les colis de faible valeur du commerce électronique livrés directement aux consommateurs ou de 50 centimes pour les colis traités par les entrepôts. Les détaillants en ligne ou les importateurs seraient responsables de ces frais, qui s'ajouteraient aux frais de douane temporaires.

La taxe de traitement devrait être introduite en novembre 2026, ou plus tôt si une solution informatique peut être trouvée pour soutenir sa mise en œuvre.

LES PAYS SE BOUSCULENT POUR OBTENIR UNE AGENCE DOUANIÈRE

Plusieurs pays, dont la France, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, se sont portés candidats pour accueillir la nouvelle autorité douanière de l'UE avant la date limite du 27 novembre.

La France a proposé la ville de Lille, près de la frontière belge, comme ville d'accueil, tandis que la Pologne plaide pour Varsovie, où se trouve déjà le siège de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex. Le Portugal a proposé Porto.

(1 $ = 0,8632 euro)