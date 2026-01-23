Comment l'argent est négocié, des actions aux pièces et aux barres

L'argent a dépassé les 100 dollars l'once pour la première fois de son histoire, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs refuges dans un contexte de troubles géopolitiques et d'attentes de réductions des taux d'intérêt américains .

Le métal a augmenté de 147 % l'année dernière, également sous l'effet d'une forte demande d'investissement, de difficultés persistantes à développer le raffinage du métal et d'une pénurie persistante de l'offre sur le marché.

Comment se négocie l'argent?

DE GRÉ À GRÉ

La plus grande place de marché pour l'argent physique - ainsi que pour l'or - est Londres, où les banques et les courtiers traitent les ordres d'achat et de vente des clients du monde entier.

Les transactions se font de gré à gré entre les institutions financières, et un investisseur doit être en relation avec l'une d'entre elles pour accéder au marché.

Le marché est soutenu par des lingots qui se trouvent dans les coffres de grandes banques telles que JPMorgan et HSBC. Fin décembre 2025, les coffres de Londres contenaient 27 818 tonnes d'argent.

CONTRATS À TERME

L'argent se négocie également sur les marchés à terme. Les plus importantes sont le Shanghai Futures Exchange en Chine et le COMEX du CME Group à New York.

Les contrats à terme sont des contrats dans lesquels le vendeur s'engage à livrer de l'argent à l'acheteur à une date ultérieure. Ils sont généralement négociés par l'intermédiaire d'un courtier.

La plupart des contrats à terme ne sont pas conservés jusqu'à la livraison, mais échangés contre des contrats à échéance plus lointaine. Cela permet à l'acheteur et au vendeur de spéculer sur le prix de l'argent sans avoir à déplacer et à stocker le métal.

Un autre avantage des contrats à terme est que le détenteur ne doit pas payer le montant total de l'argent, mais plutôt une fraction de sa valeur, appelée marge.

FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE

Les ETF sont négociés sur les marchés boursiers tels que le NYSE et le LSE, au même titre que les actions des sociétés cotées en bourse.

Ils stockent l'argent pour leurs investisseurs, chaque action du fonds représentant une quantité d'argent stockée dans un coffre-fort.

Les petits investisseurs peuvent facilement négocier des parts d'ETF via des applications telles que Robinhood.

Si la demande pour l'ETF est suffisamment forte pour que le prix dépasse celui du métal sous-jacent, davantage d'argent est transféré dans le coffre-fort pour permettre la création de nouvelles actions, ce qui ramène les prix à la normale. Le plus important est l'iShares Silver Trust, géré par le gestionnaire d'investissement BlackRock, qui contient environ 529 millions d'onces d'argent d'une valeur de 52,9 milliards de dollars aux prix actuels.

BARRES ET PIÈCES

Les petits investisseurs peuvent également acheter des barres et des pièces d'argent auprès de détaillants du monde entier.

MINES D'ARGENT

Les investisseurs peuvent également acheter des actions de sociétés qui exploitent l'argent. Comme les ETF, ces actions sont faciles à négocier sur des plateformes telles que Robinhood.

Les actions de ces sociétés ont tendance à augmenter et à diminuer avec les prix de l'argent, mais de nombreux autres facteurs tels que la gestion, l'endettement ou les performances de la société affectent également leur valeur.