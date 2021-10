Comment investir avec des ETP, ETF, ETN, ETC

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les ETF, très appréciés des investisseurs particuliers, appartiennent à une catégorie de produits financiers bien plus large : les ETP. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que les ETP, ETF, ETN, ETC ? Quels sont les avantages et limites de ces produits d'investissement ? Toutes nos explications.

Les ETP, qu'est-ce que c'est ?

Parmi les différents types de produits d'investissement listés en Bourse, les ETF (ou « Trackers » comme les Français aiment les nommer) sont devenus très populaires. Les ETF sont largement utilisés par les investisseurs, aussi bien particuliers qu'institutionnels. Pourtant, les ETF (Exchange Traded Funds) ne sont qu'une sous-catégorie de produit dans un univers bien plus large, celui des ETP (Exchange Traded Products).

En bref, les ETP sont des produits investissement qui offrent une exposition à différentes classes d'actifs telles que les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises. Ils sont pour la plupart gérés passivement, suivant un indice de référence.

Tous les ETP sont des produits ouverts à durée indéterminée, ce qui signifie que des titres seront créés et rachetés en fonction de la demande des investisseurs et avec comme seule restriction la liquidité de l'actif sous-jacent.

Pourquoi investir avec des ETP ?

Les ETP offrent donc un accès à divers marchés mondiaux grâce à un instrument qui se négocie en Bourse depuis n'importe quel compte titre, aussi facilement qu'une action. Comme pour n'importe quel produit d'investissement régulé, les émetteurs d'ETP mettent à dispositions des investisseurs des fiches d'information (KID/DICI) concernant leurs produits, lesquelles peuvent généralement être consultées sur le site de l'émetteur ou parfois directement depuis la plateforme de votre courtier Bourse. Ces fiches d'information contiennent des données importantes telles que : le type d'ETP, les objectifs d'investissement et le risque, les principales caractéristiques du produit et les détails des indices ou des actifs de référence sous-jacents.

Les avantages des ETP

Les principaux avantages des ETP sont :

o un accès aux marchés financiers facilités ;

o une diversification instantanée avec un seul produit ;

o des prix/coûts compétitifs pour des produits cotés en Bourse ;

o la possibilité d'acheter et de vendre pendant les heures d'ouverture de la Bourse ;

o des produits adossés physiquement, ou adossés à des garanties détenues auprès d'un dépositaire tiers (pour les ETP Synthétiques collatéralisés) ;

o des produits transparents, suivant des indices calculés par des fournisseurs indépendants (comme MSCI, S&P, FTSE Russell, Solactive, etc...).

Les inconvénients des ETP

Les principaux inconvénients des ETP sont :

o un risque de crédit possible ;

o le décalage horaire (par exemple pour les ETP listés en Europe qui traquent des Actions US) ;

o le fait qu'ils ne soient pas tous éligibles au PEA.

ETF, ETN, ETC : quels sont les différents ETP ?

Nous allons maintenant découvrir ensemble quels sont les différents types d'ETP ainsi que leurs caractéristiques.

Les ETF

Comme je le disais en introduction, les ETF sont sans aucun doute les ETP les plus populaires. Les ETF offrent une exposition diversifiée avec comme condition de suivre un minimum de seize titres sous-jacents. Les ETF peuvent suivre différentes classes d'actifs classiques comme les actions, les obligations et les matières premières. Les indices seront généralement pondérés en fonction de la capitalisation boursière, mais des indices qui accordent une pondération égale à chaque constituant sont également disponibles. Concernant les actions, de nombreux indices sectoriels et thématiques sont disponibles, ces derniers permettant aux investisseurs d'accéder à des domaines tels que la robotique, la cybersécurité, etc. Des indices type Smart Beta (comme l'ETF XOUT US38747R6036) sont également populaires auprès de certains investisseurs - c'est là que les indices sont construits en fonction de facteurs tels que le momentum, la qualité, la valeur et la volatilité. Les ETF répliqueront soit physiquement, soit synthétiquement, la performance de l'indice. Et pour l'ETF synthétique, ils seront bien souvent adossés à une garantie/collatéral.

Les ETP Leverage and Short

Ces ETP ont la particularité d'offrir une exposition « à la baisse » ou « à la hausse » avec un effet de levier sur une variété de classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises. Les ETP « Short » offrent une exposition inverse basée sur la performance journalière d'un indice ou d'une action ; cela offre la possibilité de faire un profit même si la valeur d'un indice ou d'une action est en baisse. Les ETP « Long » à effet de levier offrent une exposition avec un multiple du rendement journalier d'un indice ou d'une action.

Par exemple : les ETP de GraniteShares à effet de levier 3x ou -3x sont conçu pour refléter trois fois la variation quotidienne des actions américaines et des indices FAANG et GAFAM.

Les effets de capitalisation ou d'accumulation sont à garder à l'esprit lorsque vous investissez dans ce type d'ETP à effet de levier. La performance de ces ETP est réinitialisée quotidiennement, ainsi le facteur de levier indiqué est constant au fil du temps. La réinitialisation quotidienne entraîne des rendements composés pour des périodes de détention supérieures à une journée, ce qui signifie qu'en fonction de la nature des mouvements de prix quotidiens, il y aura un écart positif ou négatif par rapport au facteur de levier. Les effets de capitalisation sont susceptibles d'être plus prononcés si un ETP à effet de levier est détenu longtemps. Cela met en évidence un point clé : ces ETP sont conçus comme des investissements à court terme pour des investisseurs avertis.

Les avantages des ETP Leverage and Short

Les principaux atouts des ETP « Leveraged and Short » sont :

o la possibilité d'engager moins de capital pour atteindre un niveau d'exposition donné ;

o les pertes ne peuvent dépasser le montant investi et il n'y a aucun appel de marge ;

o un mécanisme de coupe circuit intra-journalier en cas de forte volatilité ;

o les dividendes sont pris en compte dans le rendement global.

Les inconvénients des ETP Leverage and Short

Les principaux inconvénients des ETP « Leveraged and Short » sont :

o un effet de levier réduit par rapport à d'autres produits dérivés type options ;

o un Beta Slippage qui peut jouer en votre défaveur pour les positions long terme ;

o un choix d'actifs sous-jacent limité.

Les ETN

Les ETN (Exchange Traded Note) sont des produits de dette habituellement émis par une banque et ils ne détiennent pas d'actifs. Ils dépendent entièrement de la solvabilité de l'entité qui émet les ETN. L'exposition, qui peut être sur une très large gamme d'actifs, est détenue sous forme d'une dette envers la banque émettrice. Ils ne sont pas limités par les exigences de diversification qu'on peut retrouver sur les autres types de produits, ce qui leur permet de fournir des expositions plus concentrées qui ne sont pas autorisées autrement en vertu des règles OPCVM. Les ETN peuvent comporter un risque supplémentaire car ils ne sont notés par aucune agence de notation de titres reconnus au niveau national. Le détenteur de l'ETN est exposé à la solvabilité de la banque émettrice du titre.

Les ETC (Commodities / Currencies / Crypto Currencies)

Quand on parle d'ETC, il peut s'agir de :

o Exchange Traded Commodities (sur les matières premières) ;

o Exchange Traded Currencies (sur les devises) ,

o Exchange Traded Crypto-Currencies (sur les crypto-monnaies).

Les ETC donnent une exposition à un panier d'actifs ou à un seul actif, et comme les ETN, ils ne relèvent pas des règles UCITS. Ils peuvent être structurés de deux manières différentes : physiquement ou synthétiquement. Les ETC physiques sont adossés à des quantités spécifiques d'une matière première (ou d'une devise, ou d'une crypto monnaie), généralement des métaux précieux, et offrent une exposition à ses prix au comptant. Les ETC synthétiques n'ont pas d'actif tangible pour les soutenir, bien qu'une structure communément acceptée en Europe consiste à les adosser à un collatéral de sorte que le risque de crédit reste limité. Les ETC suivent les contrats à terme et ils sont construits pour avoir une exposition continue aux rendements des contrats à terme. Les contrats à terme (ou contrat Future) sont un accord pour acheter une marchandise à un prix spécifique, le paiement et la livraison ont lieu à un moment précis dans le futur. Dans le cas des ETC qui suivent des contrats à terme, l'exposition est renouvelée entre les contrats à des dates spécifiques de sorte qu'il n'y aura jamais de livraison de la marchandise.

Les ETC sur devises sont structurés pour offrir aux investisseurs un accès aux devises dans un panier de devises ou avec une simple paire de devises. Plus récemment sont apparus les ETC sur crypto monnaies, le principe est le même et il est possible de faire un ETC seulement sur les crypto monnaies qui sont disponibles sous forme de contrat à terme