Comment fonctionnent les ETF ?

Un ETF (pour « Exchange Traded Fund ») est un fonds cherchant à suivre le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier. Très bien. Mais qu'est-ce qu'un indice au juste ? Vous avez certainement déjà entendu parler de certains indices de référence, tels que l'EURO STOXX 50 ou le CAC 40. Mais à quoi servent-ils réellement et comment sont-ils construits ? Et enfin, comment un ETF réplique-t-il la performance d'un indice ? Toutes les réponses dans cette fiche pédagogique.

Qu'est-ce qu'un indice ?

Un indice s'apparente à un panier de titres qui doit représenter l'évolution d'un certain marché ou segment de marché. L'Euro Stoxx 50, par exemple, regroupe les 50 principales entreprises de la zone Euro. Il reflète l'évolution des positions incluses au sein de l'indice au fil du temps et sert ainsi de baromètre pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds.

Quelques exemples d'indices connus

Comment un indice est-il créé ?

Pour construire un indice, le fournisseur, par exemple Morgan Stanley Capital Investment (MSCI), établit différents critères que les valeurs doivent respecter afin d'être intégrées à l'indice.

Il existe une multitude de critères et de combinaisons possibles, d'où l'abondance d'indices disponibles sur le marché.

Le champ d'un indice peut être assez large et couvrir par exemple l'ensemble du marché boursier américain ou, à l'inverse, plus ciblé, et se limiter notamment à un secteur particulier. Par exemple, Euro Stoxx 50 est composé des plus grandes sociétés cotées dans la zone Euro ; alors que Euro Stoxx Bank n'inclus que des sociétés financières de la zone Euro.

Le rôle des fournisseurs d'indices

Alors, comment un ETF est-il créé ?

Dès lors qu'un fournisseur d'indices a créé un indice, les fournisseurs d'ETF, tels qu'iShares, peuvent construire l'ETF correspondant, en collaboration avec des teneurs de marché (en anglais, market maker) agréés. Ces derniers acquièrent les titres inclus dans l'indice puis les livrent sous forme de parts d'ETF au fournisseur, iShares par exemple. L'ETF peut à présent s'échanger en Bourse.

Prenons une nouvelle fois l'exemple de l'EURO STOXX 50. En achetant par exemple des parts de l'ETF iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF, vous investissez automatiquement dans les 50 plus grandes sociétés cotées dans la zone Euro. Ainsi, grâce à l'ETF, en un seul placement, vous investissez dans un panier de 50 actions, alors qu'en achetant une action, vous n'obtenez qu'une part d'une seule et même entreprise. L'avantage est important : une plus grande répartition sur différentes entreprises (stratégie appelée « diversification »), même si elle ne neutralise pas intégralement le risque, permet de le réduire sensiblement.

Quelle est la structure du nom d'un ETF ?

Le nom de l'ETF est composé de l'indice qu'il suit, du nom du fournisseur, en règle générale d'une indication réglementaire, de la monnaie et de la classe de parts, c'est-à-dire s'il s'agit d'un ETF qui distribue ou capitalise (réinvestit) les revenus dégagés. Dans l'exemple ci-dessous,

« ACC » signifie « accumulating » ou, en français, « capitalisation ». Les ETF de distribution se distinguent par la mention « D », « Dist » ou « Dis » signifiant « distribution ».

L'abréviation « UCITS » indique que l'ETF est soumis à des directives européennes spécifiques. Ces dernières, contrôlées par l'autorité de surveillance nationale, visent à protéger les investisseurs privés.

Le terme ETF lui-même contient également une indication réglementaire : le capital des investisseurs détenu par l'ETF constitue un « patrimoine distinct » qui est exclu de la masse de l'insolvabilité et, à ce titre, non soumis au risque de défaillance du fournisseur. Votre argent est donc protégé en cas de faillite du fournisseur.

Conclusion : les choses à savoir sur le fonctionnement d'un ETF

Un ETF vise à répliquer les performances d'un indice donné. Pour ce faire, le fournisseur d'ETF travaille en étroite collaboration avec des teneurs de marché afin de pouvoir acheter et négocier les titres individuels de l'indice. Cela permet aux fournisseurs d'ETF, iShares par exemple, d'offrir des parts d'ETF aux clients. L'ETF peut à présent s'échanger en Bourse.

