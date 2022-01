Comment diversifier son portefeuille avec les ETF sectoriels ?

Le contexte actuel nous rappelle que les différents secteurs ne présentent pas tous le même potentiel de croissance selon les périodes, et peuvent réagir très différemment aux événements et tendances. Par exemple, en cette période de pandémie, des secteurs comme le tourisme, la restauration et les loisirs ont pu connaître de graves difficultés, tandis que pour les équipements numériques et le commerce en ligne, les conditions actuelles se sont avérées très favorables. (photo : Blackrock / Ishares)

Pourquoi miser sur certains secteurs ?

En règle générale, le socle d'un portefeuille solide – notion qui dépend toujours des objectifs de rendement, de la tolérance de risque de l'investisseur et de l'horizon de temps envisagé – se compose d'un ou plusieurs placements assez neutres en termes de choix sectoriel. Pour un investisseur, à moins qu'il ou elle soit fin connaisseur d'un secteur en particulier, ceci est un bon réflexe car il serait risqué de concentrer son portefeuille sur des volets spécifiques de l'économie dont on maîtrise mal les facteurs qui peuvent l'influencer. Cependant, il peut s'avérer bénéfique pour le portefeuille d'élargir son exposition sectorielle au-delà des sentiers battus.

Le contexte actuel nous rappelle que les différents secteurs ne présentent pas tous le même potentiel de croissance selon les périodes, et peuvent réagir très différemment aux événements et tendances. Par exemple, en cette période de pandémie, des secteurs comme le tourisme, la restauration et les loisirs ont pu connaître de graves difficultés, tandis que pour les équipements numériques et le commerce en ligne, les conditions actuelles se sont avérées très favorables.

Les ETF sectoriels peuvent être un moyen efficace pour s'exposer à des volets spécifiques de l'économie. Ils regroupent des entreprises d'un même secteur selon une classification précise, ce qui assure un investissement en transparence.

Mais comment choisir ?

Pour un investisseur, même les investisseurs professionnels les plus avertis, il n'est pas chose aisée de faire à tout moment les bons choix, faute de boule de cristal qui prédirait les performances à venir.

La diversification, un des principes clés de l'investissement qui revient à dire de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », permet de capter de la performance sur les marchés boursiers à travers le monde, sans exposer son portefeuille entièrement au risque de sous-performance d'une zone spécifique.

Quelle utilité des ETF pour la diversification sectorielle ?

Premièrement, le choix très large :

Les ETF répliquent les performances des indices. Le paysage indiciel et des ETF ayant beaucoup évolué ces dernières décennies, il existe un grand nombre d'indices et ETF sectoriels de nos jours et l'offre continue à s'étoffer. A ce titre, les ETF offrent un grand choix pour ceux qui souhaitent exposer leur portefeuille à travers plusieurs secteurs de leur choix.

Il y a des indices qui couvrent des secteurs ou des thématiques bien établies comme l'immobilier ou le pétrole & gaz, mais il existe aussi des indices de « niche » comme ceux qui suivent la performance d'un panier d'entreprises dans les secteurs du bois, de la sécurité digitale ou des véhicules électriques. Pour quasiment chaque indice, un ou plusieurs ETF existent aujourd'hui dont parmi la gamme iShares de BlackRock.

Deuxièmement, leur capacité à diminuer le risque :

Un ETF en soi offre déjà une certaine diversification puisqu'il permet à l'investisseur de s'exposer sur un panier de titres. En achetant une ou plusieurs parts d'un ETF, l'investisseur répartit son risque sur plusieurs dizaines voire souvent plusieurs centaines de titres, selon l'indice. Bien que les différents secteurs regorgent d'opportunités d'investissements, sélectionner des entreprises individuelles, surtout au sein de secteurs avec lesquels on est peu familiers, peut s'avérer délicat - le danger serait ainsi de s'exposer à des entreprises avec une mauvaise gestion ou faible santé financière par manque de connaissance. Les ETF permettent ainsi de mitiger le risque inhérent à une société unique.

Troisièmement, leurs faibles coûts :

Les ETF sont un moyen accessible d'investir, car grâce à leur approche indicielle c'est-à-dire de réplication, il n'y a pas de sélection de titres active de la part du gérant. Ceci permet à ces placements d'afficher des frais de gestion faibles. Aussi, les montants unitaires d'entrée sont souvent bas, à partir d'une vingtaine d'euros en général on peut déjà acquérir une part d'ETF.

Cet aspect de faible coût veut dire qu'avec un montant limité au départ, un investisseur peut s'exposer à une variété de classes d'actifs, de géographies ou de secteurs, et ainsi pleinement profiter de l'offre large et variée du marché des ETF.

En résumé, la facilité d'acquisition, la grande offre et les faibles coûts des ETF permettent aux investisseurs d'accéder aux secteurs qui répondent à leurs intérêts et convictions, sans pour autant devoir se limiter à un seul secteur et pouvoir ainsi varier les plaisirs - ce qui pour un portefeuille veut dire, investir selon ses choix tout en respectant le principe de la diversification.

