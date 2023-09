Comment démarrer avec les produits de Bourse sans perdre sa chemise

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Compte tenu de leur fonctionnement parfois difficile à appréhender et du risque souvent décuplé avec l'effet de levier, les produits de Bourse sont à réserver aux investisseurs avertis, disposant d'une certaine expérience en investissement sur les marchés financiers. Toutefois, parce que ces produits peuvent permettre de saisir de nombreuses opportunités d'investissement et parce qu'il faut bien commencer un jour, découvrez dans cet article nos explications et conseils pour les utiliser à bon escient et se lancer avec confiance.

Les produits de Bourse, qu'est-ce que c'est ?

Les produits de Bourse sont des valeurs mobilières liquides émises par un établissement bancaire et cotées en continu à la Bourse de Paris. Ils permettent de mettre en place des stratégies sophistiquées sur un grand nombre de sous-jacent, offrant à l'investisseur la possibilité de se positionner sur tous les marchés (actions, obligations, matières premières) quelle que soit la tendance (haussière, baissière, neutre).

On distingue trois types de produit de Bourse : les produits de Bourse de rendement, les produits de Bourse d'indexation, et les produits de Bourse à levier.

Les produits de Bourse à effet de levier

Les produits de Bourse à levier reposent sur l'usage de l'effet de levier. Ce dernier amplifie les variations du sous-jacent, à la hausse, ou bien à la baisse avec un levier inversé. Par exemple, avec un effet de levier de 3, quand le sous-jacent monte ou baisse de 2 %, la variation du produit de bourse est de + 6 % (ou -6 % s'il s'agit d'un levier inversé).

L'effet de levier permet de se positionner sur les marchés à la hausse ou à la baisse, avec un investissement initial relativement faible. Ainsi, il permet de démultiplier ses gains dans un marché sans tendance. Attention tout de même, car l'effet de levier est à double tranchant et, en cas de mauvaise anticipation, les pertes aussi sont démultipliées. Notez toutefois que le risque est limité à la somme investie.

Les produits de Bourse à effet de levier sont les Turbos, les Warrants, ou encore les Certificats Leverage et Short.

Les produits de Bourse de rendement

Les produits de Bourse de rendement associent des placements financiers à des produits dérivés afin de modifier le couple rendement/risque d'un placement par rapport à un investissement en direct sur un sous-jacent donné.

La performance est définie par une formule mathématique. Il comporte généralement un mécanisme de remboursement anticipé avant l'échéance du produit et une protection partielle du capital en échange d'une performance capée.

Ces produits représentent une alternative souvent moins risquée à l'investissement en direct sur le sous-jacent.

Les produits de Bourse à rendement les plus connus sont les produits structurés et les bonus.

Les produits de Bourse d'indexation

Les produits de Bourse d'indexation répliquent la performance d'un sous-jacent, soit fidèlement, (si le sous-jacent augmente de 2 %, le produit de Bourse aussi), soit avec un effet de levier (par exemple, avec un effet de levier de 2, si le cours du sous-jacent augmente de 2 %, le produit de Bourse augmente de 4 %), soit de façon inversée (si le cours du sous-jacent augmente de 2 %, le produit de Bourse baisse de 2 %).

Les produits de Bourse d'indexation permettent de tirer parti facilement de la hausse ou de la baisse des marchés, voire de couvrir son portefeuille, facilement et à moindre frais.

Il s'agit pour l'essentiel des ETF ou trackers.

Les éléments à vérifier avant d'acheter un produit de Bourse

Avant d'acheter un produit de Bourse, de nombreux éléments doivent être examinés.

Le sous-jacent du produit de Bourse

D'abord, il convient de s'attarder sur le sous-jacent. Celui-ci peut être très varié, tous les marchés étant accessibles : marché actions, obligataire, commodities, devises, etc. La variété du sous-jacent permet à l'investisseur d'investir sur des classes d'actifs parfois difficiles à tenir en direct.

Il est essentiel avant tout investissement de bien comprendre le sous-jacent, d'avoir une idée claire quant à son évolution future, de bien comprendre les facteurs qui peuvent le faire évoluer à la hausse ou à la baisse. Le sous-jacent (très nombreux, tous les marchés accessibles : actions, obligations, devises, matières premières)

L'effet de levier du produit de Bourse

L'investisseur doit ensuite se pencher sur l'effet de levier. Il est essentiel de bien comprendre le mécanisme de l'effet de levier et se rappeler que si cet outil permet d'investir un montant supérieur à son investissement, il fait aussi prendre un risque très important. En effet, l'effet de levier est à double tranchant : en cas de bonne anticipation, les gains sont décuplés, mais en cas de mauvaise anticipation, les pertes sont aussi décuplées.

Il est donc primordial d'adapter son effet de levier à son expérience d'investisseur. Attention aussi à moduler votre effet de levier en fonction du sous-jacent. Plus celui-ci est volatil, plus l'effet de levier doit être limité.

Le sens du produit de Bourse

L'investisseur doit aussi prêter une attention particulière au sens du produit de Bourse. Le plus souvent, il existe une version short ou long, qui permet de profiter de la hausse du sous-jacent, ou bien de sa baisse (parier sur la baisse du sous-jacent avec un produit de Bourse peut aussi être un moyen de couvrir son portefeuille). Attention à bien vérifier le sens de votre produit de Bourse. Si cela est relativement facile avec certains produits de Bourse comme les ETF par exemple (un ETF classique est utilisé pour se positionner à la hausse et un ETF inversé est utilisé pour se positionner à la baisse), cela peut être plus compliqué selon les terminaisons utilisées pour d'autres produits de Bourse. Ainsi, un call warrant permet de profiter de la hausse du sous-jacent quand un put warrant permet de profiter de la baisse du sous-jacent. Un certificat leverage est utilisé quand on anticipe une hausse et un certificat short quand on anticipe une baisse.

L'échéance du produit de Bourse

Attention aussi à bien prendre en compte l'éventuelle échéance du produit. En effet, les produits structurés, les turbos et warrants ont une durée de vie limitée. Notez également que les Turbos peuvent être radiés de la cotation avant leur date d'échéance si la barrière désactivante est touchée. Bon à savoir : certains turbos ne comportent pas de date d'échéance. Attention donc à toujours bien vérifier ce point.

La perte en capital maximale du produit de Bourse

Enfin, dernier point à examiner lorsque l'on investit dans des produits de Bourse : la perte maximale possible. Les produits de Bourse comportent un risque de perte en capital, parfois au cours de la vie du produit, et dans tous les cas à son échéance. La perte maximale possible se limite à la somme initialement investie. Vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez investi au départ, contrairement à l'investissement en option par exemple. Notez aussi qu'une protection partielle du capital peut exister comme c'est le cas avec les produits structurés. Ainsi, certains produits structurés permettent, même en cas de baisse du sous-jacent, de conserver le capital investi, à condition que la baisse ne dépasse pas un certain seuil (-30 % ou – 50 % par exemple).

Comment acheter un produit de Bourse ?

Il est possible d'acheter un produit de Bourse depuis un compte-titres, voire un PEA ou les supports en unités de compte d'une assurance-vie ou d'un PER. En effet, les produits de Bourse d'indexation (ETF) peuvent être souscrits depuis un Plan Épargne en Actions ou des Unités de Compte. Certains produits de Bourse de rendement (produits structurés) sont proposés depuis les unités de compte d'un PER ou d'une assurance-vie. À noter : les warrants, turbos, certificats et bonus ne sont accessibles qu'avec un compte-titres.

En conclusion, rappelons que les produits de Bourse sont le plus souvent difficiles à manier et conviennent aux investisseurs avertis, à l'exception des ETF simples qui peuvent entrer dans le plan d'investissement d'un investisseur débutant. Mais dès lors que le produit de Bourse comporte une échéance, une formule mathématique, une barrière désactivante, un sens, autant de caractéristiques complexes qui rendent le produit plus difficile à appréhender, celui-ci devrait être réservé aux investisseurs disposant d'une certaine expérience. Attention aussi à l'effet de levier qui augmente considérablement le risque du produit. Vous disposez d'une certaine expérience de l'investissement sur les marchés financiers mais vous n'avez jamais tradé de produits de Bourse hors ETF ? Nous vous conseillons avant de vous lancer d'opter pour un compte démo afin de vous familiariser avec ces produits sans prendre aucun risque. Attendez d'être plus à l'aise et en confiance pour investir sur un compte réel.