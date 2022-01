Comment choisir les secteurs boursiers dans lesquels investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les entreprises cotées appartiennent à des secteurs d'activité différents qui couvrent l'ensemble des champs d'activité de la sphère économique. Il est primordial de bien connaître ces secteurs pour deux raisons. D'abord, l'investisseur aura tout intérêt, au sein de son portefeuille, à respecter une certaine diversification sectorielle en investissant sur un large spectre des champs d'activité existants. Ensuite, les différents secteurs ne se comporteront pas tous de la même façon selon le cycle économique et l'investisseur pourra opérer une rotation sectorielle afin de tirer parti des conditions de marché.

Découvrez dans cet article tout ce que l'investisseur boursier doit savoir sur les secteurs boursiers avant d'investir sur les marchés : typologie des secteurs, influences des cycles économiques sur les secteurs et différents types d'actifs qui permettent d'investir sur un secteur.

Les différents secteurs boursiers

Les agences de notations Standard & Poor's et Morgan Stanley dénombrent 10 secteurs d'activité.

Le secteur industriel recouvre les activités liées à l'aérospatiale et à la défense, à l'outillage de précision et au transport (avions et trains notamment). On peut par exemple citer Union Pacific Corp ou United Parcel.

Le secteur des technologies de l'information concerne les éditeurs de logiciel mais aussi la technologie et les services. On peut par exemple citer Apple ou Microsoft.

Le secteur des services financiers regroupe les établissements bancaires, les assureurs et les sociétés de gestion mais aussi les courtiers en ligne, etc. On peut par exemple citer Société Générale ou Berkshire Hattaway.

Le secteur de la consommation de base, aussi appelés secteur des biens de consommation de détail renvoie aux distributeurs de denrées alimentaires, de boissons et des produits d'hygiène. On peut par exemple citer Danone ou Unilever.

Le secteur de la consommation discrétionnaire concerne les biens durables et les loisirs ainsi que les moyens de transport comme le secteur automobile. On peut par exemple citer Peugeot ou LVMH.

Le secteur des Télécoms regroupe l'ensemble des entreprises de Télécommunications. On peut par exemple citer Orange.

Le secteur de la santé concerne les fabricants de matériel et produits pharmaceutiques, y compris les entreprises ayant des activités de recherche et développement. On peut par exemple citer Moderna ou Pfizer.

Le secteur de l'énergie recouvre l'ensemble des entreprises exerçant des activités de production, raffinage et transport du gaz et du pétrole. On peut par exemple citer TotalEnergies ou Exxon Mobil.

Le secteur des matériaux ou des matières premières correspondent aux industries manufacturières et minières (métaux, produits chimiques, bois, etc.) On peut par exemple citer Air Liquide ou BHP Group.

Le secteur des services publics ou utilities rassemble les sociétés qui fournissent eau, électricité, gaz, etc. On peut par exemple citer Nextera Energy ou Veolia.

Attention tout de même, un secteur n'est pas monolithique et se compose de nombreux sous-secteurs. Par exemple, le secteur de la consommation discrétionnaire se compose notamment du secteur automobile, du prêt-à-porter, du luxe, des loisirs etc.

Les secteurs à privilégier selon le cycle économique

Selon les différents cycles boursiers, certains secteurs pourront être plus avantageux que d'autres. Ainsi, en période de crise, les actions sont souvent soldées et l'investisseur pourra se positionner à prix cassés sur l'ensemble des secteurs d'activité. Mais ils ne se relèveront pas tous au même moment. Les valeurs cycliques reprendront des couleurs quand l'économie sera au plus haut. Par exemple, la hausse des cours des secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire aura lieu en période faste. La hausse du secteur bancaire est elle corrélé à une baisse des taux d'intérêts des banques centrales. Les cours des sociétés pétrolières sont sans surprise liées aux cours du Brut.

Notez également que certains secteurs sont beaucoup moins sensibles à la succession des cycles boursiers. Les actions d'entreprises produisant des biens de première nécessité ou du secteur agro-alimentaire sont moins exposées au risque de crise financière ou de bulle spéculative car la production et les ventes de ces entreprises baisseront moins en cas de crise que celles de secteurs comme l'automobile ou l'aérien par exemple.

Les différents actifs qui permettent de se positionner

Pour se positionner sur un secteur, de très nombreuses possibilités s'offrent à l'investisseur particulier qui peut d'abord opter pour l'investissement en titres vifs en achetant des actions des sociétés qu'il trouve les plus intéressantes d'un secteur donné. Pas le temps, pas les connaissances ou convaincu par la gestion passive ? Il sera alors possible de se tourner vers les ETF, ces fonds qui permettent de répliquer un indice boursier de son choix et donc, si le cœur vous en dit, un indice sectoriel, à l'échelle d'un pays, d'une zone géographique ou même du globe selon le tracker choisi. Enfin, il est également possible de se tourner vers un fonds traditionnel sectoriel géré activement pour investir sur un ou quelques secteur(s) en particulier. Vous bénéficierez alors de l'expertise d'un gérant sur un secteur qui sélectionnera pour vous dans le ou les secteurs qui vous intéressent les valeurs les plus attractives.

On peut également investir sur un secteur d'activité en se positionnant sur tel ou tel indice boursier. Bien que ceux-ci rassemblent de nombreuses sociétés de secteurs différents, il est fréquent qu'un ou deux secteurs dominent dans l'indice phare d'une place boursière. Ainsi, le luxe est surreprésenté dans le CAC 40, la Tech est surreprésentée dans l'indice Nasdaq, l'industrie est surreprésentée dans le Dax, etc.