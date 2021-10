Comment bien « verdir » son portefeuille ?

(Crédits photo : Pexels - Alena Koval )

A l'heure où la finance durable s'est installée dans le paysage, il convient maintenant de comprendre comment distinguer efficacement les valeurs qui s'engagent véritablement dans une démarche responsable, tout en évitant certains pièges.

Ces entreprises qui s'engagent

De nombreux dirigeants de sociétés cotées établissent des plans stratégiques ayant pour ambition d'atteindre la neutralité carbone sur un horizon 2050. Une échéance lointaine qui peut mettre en cause la crédibilité de ce type d'engagement.

Lancée en juin 2015, l'initiative Science Based Targets (SBTi) cherche à y remédier. Ce projet conjoint du Carbon Disclosure Project (CDP), du Global Compact des Nations Unies, du World Ressource Institute (WRI) et du World Wide Fund for Nature (WWF) vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en cohérence avec les préconisations scientifiques.

1000 entreprises ont déjà signé pour s'engager auprès de cette initiative. « Les 150 sociétés arrivées entre 2020 et 2021 représentent à elles seules l'équivalent des émissions de l'Allemagne », souligne Arnaud Faller, Directeur Général Délégué en charge des investissements chez CPR AM.

Et les acteurs financiers font pression. 220 institutions financières ont écrit à 1600 sociétés à travers le monde (correspondant à plus d'un tiers de la capitalisation du MSCI World) pour les inciter à rejoindre cette initiative. Ainsi, « dans le cas où le patron n'est plus là, la société qui a signé pourra être redevable de son engagement » explique Arnaud Faller.

La société de gestion Sycomore AM regrette cependant qu'il y ait beaucoup de « plans 2050 » qui ne seront pas défendus par ceux qui les présentent aujourd'hui, et pas assez de plans court/moyen terme précis.Son Président Emeric Préaubert insiste sur 2 points importants :

• Nous devons entrer dans une étape beaucoup plus concrète avec des objectifs atteignables, et quantifiables, à horizon 2025-2030. Cela implique des comptes à rendre et des sanctions pour ceux qui ne tiennent pas leurs engagements.

• Enormément d'entreprises qui ne sont pas les principaux problèmes du réchauffement climatique mettent ces sujets au premier plan de leur stratégie et/ou de leur communication. Or, les réels contributeurs (dans le pétrole, le ciment, l'acier, les matières premières…) ne se saisissent pas suffisamment de ce sujet.

Pétrole : comment gérer le sujet ?

Le prix du pétrole flambe. En 18 mois, le cours du brent est passé de 20$ à 85$. N'est pas l'occasion de prendre des mesures radicales et simplement arrêter l'exploration ? « Nous avons besoin d'énergies de transition, que l'on sait polluantes, pour accéder à ces objectifs 2050. Il faut arrêter les nouveaux projets d'exploration mais cette trajectoire se fera avec le pétrole », tempère Olivier Guillou, Directeur de la Gestion chez Ecofi. « Les investisseurs doivent réfléchir à faire évoluer la doctrine » poursuit Emeric Préaubert. Car pour qu'une pétrolière soit neutre en 2050, cela nécessite des centaines de milliards d'investissement. Est-ce que la finance ne doit pas accompagner ceux qui s'engagent réellement de manière sincère dans cette démarche ? « Sans argent, cette transition est impossible », affirme le Président de Sycomore AM.

Sur ce dernier point, la question est de savoir si ces pétrolières sont justement le problème ou font partie de la solution. « Il faut faire appel à toutes les parties prenantes, y compris les pétrolières », considère CPR AM, qui estime avoir besoin d'elles pour réallouer vers des énergies décarbonées. « Sans hydrogène, nous n'y arrivons pas. Elle est la solution pour rendre l'énergie renouvelable stockable », précise Arnaud Faller. Des efforts qui s'avèrent également payant en bourse selon lui. « Si une pétrolière augmente le poids des énergies renouvelables, elle verra sa valorisation monter parce que l'on accordera un PE plus fort à l'action », conclut-il.

Vers une bulle des valeurs environnementales ?

Dans son rapport trimestriel du mois de septembre, la BRI (Banque des règlements internationaux) pointe l'abondance d'argent s'orientant vers les investissements axés sur le climat et l'ESG. Cette note se pose « des questions quant à la possibilité qu'une bulle se développe » sur les classes d'actifs concernées.

« Ce n'est pas le deal de l'année mais un deal 2050. Cela va donc se réguler. Il faut finalement éviter le greenwashing, c'est-à-dire que les objectifs réels de réduction des gaz à effet de serre soient noyés dans une espèce de magma couleur vert », prévient Olivier Guillou d'Ecofi. Pour la société de gestion, ces véhicules d'investissement restent donc porteurs.

Il y avait clairement une bulle sur les start-ups selon Emeric Préaubert de Sycomore. La société avait ainsi sorti les acteurs lui paraissant à des valorisations aberrantes. « Dans toute révolution, il y a énormément d'argent qui s'investit pour de bonnes raisons mais aussi avec de l'effet de mode. Et il y a des perdants donc il faut être extrêmement sélectifs. Dans l'internet il y a 20 ans, il y a eu beaucoup d'argent perdu dans des start-ups complètement bidons. Aujourd'hui dans le vert, il y aussi des start-ups massivement survalorisées qui ne délivreront pas à l'avenir », complète-t-il.

Malgré ces inquiétudes, le fait qu'il y ait de l'argent qui se redirige sur ce thème reste une bonne nouvelle : cela démontre que les acteurs sont de plus en plus sensibles à cette problématique.