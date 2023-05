Comment bien choisir son effet de levier en bourse ?

(Crédits photo : Freepik / jcomp - )

De nombreux traders utilisent l'effet de levier dans leur trading, particulièrement s'ils utilisent des stratégies de trading actives comme le scalping ou le day trading. Alors que l'effet de levier en bourse permet d'investir davantage d'argent que ce que l'on possède, le risque de perte en capital est important.

C'est pourquoi il faut prendre le temps de bien comprendre ce qu'est l'effet de levier et savoir comment choisir le bon niveau de levier en bourse pour son type de trading.

C'est quoi l'effet de levier ?

L'effet de levier en trading est simplement votre capacité à investir plus d'argent que vous n'en possédez grâce à un prêt de votre courtier en bourse. Le levier vous permet donc d'augmenter votre exposition aux différents marchés financiers en utilisant des fonds empruntés. Pour pouvoir profiter d'un tel service, votre courtier vous demandera de bloquer une certaine somme de votre compte de trading que l'on appelle la marge.

Par exemple, si vous avez 2 000 € et que vous utilisez un effet de levier de 1:5, alors vous pourrez trader avec 10 000 €. Si le marché bouge en votre faveur, le bénéfice que vous pourrez réaliser est proportionnellement plus élevé que si vous n'aviez investi que 2 000 €. Cependant, si le marché évolue contre vous, vos pertes seront également proportionnellement plus importantes.

Le levier en bourse est utile pour les traders ayant une connaissance des marchés, mais peu de capital de trading. Il est aussi beaucoup utilisé par les scalpeurs et les day traders qui ne profitent que de très petits mouvements de prix, car cela implique des transactions rapides et l'utilisation d'un effet de levier peut permettre aux investisseurs d'augmenter le volume de leurs transactions et donc leur potentiel de gain.

Quels sont les avantages de l'effet de levier ?

Vous l'aurez compris, le premier avantage de l'utilisation du levier en bourse est de pouvoir augmenter son capital de trading et donc de pouvoir potentiellement faire de plus grands profits. Vous profitez aussi d'une plus grande exposition aux différents marchés financiers, dont certains nécessitent un plus grand capital que d'autres.

Puisque l'effet de levier vous offre la possibilité d'utiliser des fonds empruntés, vous pouvez davantage diversifier vos positions de trading pour trader plusieurs marchés en même temps. De plus, certains marchés ont des heures d'ouverture étendues, ce qui signifie que vous pouvez profiter de nombreuses opportunités de trading.

L'effet de levier est souvent associé à des produits dérivés comme les Turbos, Warrants, Futures ou encore les Options parmi d'autres, ce qui signifie que vous pouvez autant profiter de la hausse des prix que de leur baisse. Cela vous permet ainsi de potentiellement gagner quelles que soient les conditions de marchés.

Quels sont les risques de l'effet de levier ?

Puisque l'effet de levier amplifie les mouvements de prix, il n'augmente pas que les gains potentiels, il augmente également les pertes potentielles. Le risque de perte en capital est donc important avec le levier en bourse. De plus, il est possible de perdre plus que son investissement initial avec certains courtiers.

Les positions de trading à effet de levier entraînent également des frais de financement liés aux fonds empruntés. En fonction de votre style de trading, ces frais peuvent rapidement s'accumuler et diminuer votre profit total (ou augmenter votre perte totale). Avec certains produits dérivés, vous paierez aussi des frais overnight si vous conservez vos trades d'un jour à l'autre.

Il existe aussi un risque d'appel de marge avec l'effet de levier si vos positions perdantes font tomber votre marge sous le niveau requis pour conserver vos positions ouvertes. Lorsque vos investissements subissent des pertes, vous pouvez en effet rapidement vous retrouver en situation de marge insuffisante pour couvrir vos trades, ce qui entraîne un appel de marge. Votre courtier peut alors vous demander d'envoyer des fonds supplémentaires ou décider de fermer certaines de vos positions pour réduire le risque de pertes.

Quel impact a le levier en bourse sur votre trading ?

Utiliser le levier en bourse influence vos résultats de trading, mais aussi le niveau de risque que vous prenez (pertes ou gains potentiels plus importants). Plus le levier appliqué est élevé et plus le risque sera grand, ce qui signifie aussi que le potentiel de gain sera plus important.

L'effet de levier a aussi une influence sur votre marge, et donc sur les capitaux libres que vous avez pour trader, en fonction des exigences de marges du courtier que vous utilisez et des actifs que vous tradez. Globalement, plus la marge requise est faible, plus l'effet de levier est élevé.

Que faut-il prendre en compte pour bien choisir son effet de levier ?

Pour choisir l'effet de levier approprié pour vous, vous devez au minimum prendre en compte les éléments suivants : votre niveau d'expérience en trading, votre style de trading, votre stratégie, votre tolérance au risque, votre capital, les actifs que vous tradez et les conditions de marché, ainsi que les exigences de marge de votre courtier.

Si vous décidez d'utiliser le levier en bourse, vous devez prendre le temps de bien comprendre les risques associés à son utilisation, car il s'agit d'une pratique risquée. Il est aussi recommandé de toujours mettre en place une stratégie de gestion du risque et de l'argent pour mieux protéger votre capital.