Comme Tesco, Sainsbury's avertit de l'impact de la guerre en Iran

par James Davey

Le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's SBRY.L a averti jeudi que ses perspectives étaient assombries par l'incertitude quant à l'impact de la guerre en Iran sur les consommateurs, faisant écho aux inquiétudes exprimées par le leader du marché, Tesco.

Cet avertissement faisait chuter l'action Sainsbury's de plus de 5% à la Bourse de Londres. Le groupe, qui détient 15,6% du marché britannique de la grande distribution alimentaire, a déclaré que le conflit au Moyen-Orient aurait des répercussions tant sur ses clients que sur ses activités.

Il a averti que la durée et l'ampleur de l'impact de la guerre étaient "très incertaines". Pour son exercice 2026/27, Sainsbury's prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent total compris entre 975 millions et 1,075 milliard de livres sterling (1,32 à 1,45 milliard de dollars).

Le groupe a réalisé un bénéfice sous-jacent de 1,025 milliard de livres sterling pour l'exercice clos le 28 février, en baisse de 1,1% par rapport à 2024/25 mais conforme aux attentes.

"Le problème réside dans la fourchette des prévisions... qui est inférieure au consensus actuel de 1,1 milliard de livres sterling ; nous assisterons donc à une tendance à la baisse du consensus", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.

Environ un quart des ventes de Sainsbury's provient des produits non alimentaires, ce qui rend l'entreprise plus exposée que Tesco TSCO.L à tout ralentissement des dépenses discrétionnaires.

Les consommateurs britanniques sont plus pessimistes quant à l'économie qu'ils ne l'ont jamais été depuis le début des relevés en 1978, selon une enquête publiée mercredi, la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole pesant lourdement sur les ménages.

L'inflation alimentaire au Royaume-Uni a atteint 3,7% en mars, selon les données officielles. L'organisme professionnel Food and Drink Federation a averti que les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter de près de 10% d'ici décembre.

La semaine dernière, Tesco a dit ne pas reconnaître ce chiffre, tout en avertissant que ses propres bénéfices pourraient baisser cette année en raison de la guerre en Iran.

Jeudi, le directeur général de Sainsbury Simon Roberts a appelé le gouvernement britannique à soutenir le secteur alimentaire face à la hausse des prix liée à la guerre en Iran.

"La mesure la plus importante que le gouvernement puisse prendre pour contribuer à la maîtrise des prix alimentaires est de veiller à ce que les coûts énergétiques du secteur n'augmentent pas trop rapidement", a-t-il dit aux journalistes après la publication des résultats annuels de Sainsbury's.

"Il est temps que le gouvernement examine sérieusement les solutions possibles (...) pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la production, de la transformation et de la distribution", a-t-il ajouté.

(Rédigé par James Davey, version française Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)