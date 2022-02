Comgest pâtit en 2021 d' une rotation de stratégie de la part de ses clients

(NEWSManagers.com) - Année 2021 en demi-teinte pour Comgest. La boutique de gestion fondée en 1985 a enregistré l'an dernier une décollecte nette de 1,3 milliard d'euros. C'est la première fois en huit ans qu'elle enregistre des flux sortants supérieurs aux flux entrants de la part de ses clients. Les fonds ouverts en ont été les premières victimes avec des sorties nettes de 2,3 milliards d'euros, tandis que les mandats de gestion ont engrangé 1 milliard d'euros de souscriptions nette.

Comgest finit l'année sur un encours de 41,2 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport à 2020. Ce niveau lui fait toutefois perdre d'un fil sa place symbolique de première boutique indépendante française qu'elle avait gagnée fin 2020 au détriment de Carmignac. Cette dernière, en regain de forme, affichait au 31 décembre 41,7 milliards d'euros d'encours gérés.

" Nous sommes clairement identifiés par nos clients comme une boutique de gestion actions avec un style croissance. Or certains investisseurs ont choisi durant l'année 2021 de s'alléger sur ce type de stratégie pour aller vers des gestions de style value ou blend " , explique Sébastien de Frouville, responsable des relations investisseurs chez Comgest. Le mouvement s'est fait sentir essentiellement au premier trimestre avec une décollecte de 600 millions d'euros sur les stratégies européennes qui comprennent un de ses fonds phares, Renaissance Europe (plus de 4 milliards d'encours). Mal leur en a pris puisque Renaissance Europe a bouclé l'année sur une performance de + 34,7 %. Le début de l'année 2022 leur donne toutefois raison avec un retour de performance des actions " value " .

Orpea et l'Asie

En outre, Comgest figure dans le top 3 des malheureux actionnaires du groupe de maisons de retraite et d'Ehpad Orpea, dont le titre a perdu environ 50% la semaine dernière suite à la sortie d'un livre polémique sur le traitement des résidents. " Nous avons activement évalué l'évolution de la situation et continuons à travailler dans le meilleur intérêt de nos clients " , indique Comgest qui communiquera plus tard sur ses décisions d'investissement. Renaissance Europe recule d'environ 13% sur janvier.

Toujours sur 2021, quelques fonds investis sur l'Asie, une autre des spécialités de Comgest, ont aussi souffert d'un mouvement de retrait des investisseurs de cette région.

Enfin, la firme qui a doublé ses équipes dédiées à l'ESG ces deux dernières années et recruté très récemment Alix Faure, l'ancienne directrice de l'investissement responsable à l'Association française de la gestion financière (AFG), déclare que la quasi-totalité (97%) des actifs de ses fonds ouverts sont conformes à l'Article 8 du règlement SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.