Comgest a collecté un milliard d' euros en 2020

(NEWSManagers.com) -

La discrète société de gestion Comgest, affiche au 31 décembre 2020, des encours de 39 milliards d' euros, en progression de 18,2% par rapport aux 33 milliards d' euros sous gestion fin 2019. La société a collecté plus d' un milliard d' euros en un an, soit un montant équivalent à celui de 2019. Cinq fonds affichent aujourd' hui un encours supérieur à un milliard d' euros : Comgest Monde, Comgest Renaissance Europe, Comgest Growth Europe Opportunities, Comgest Growth Europe Smaller Companies, Comgest Growth Japan et Magellan.

La société met aussi en avant son équipe ESG, dont la taille a doublé en 2020 avec le recrutement de deux analystes dans son équipe de gestion et un responsable ESG pour améliorer son reporting et sa communication. Le gestionnaire affirme aussi son caractère engagé, en précisant qu' en un an la société " a mené une soixantaine d' engagements auprès d' entreprises et a participé à plusieurs activités de collaboration, notamment le premier dialogue mené par des investisseurs à l' échelle d' un pays, le Brésil, sur la déforestation. En tant que membre d' un autre groupe d' investisseurs, elle a également engagé le dialogue avec deux géants du secteur des technologies, Facebook et Google, sur des questions de respect des droits de l' homme liées à la confidentialité et à la protection des données " .