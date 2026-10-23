Comfort Systems USA recule alors que les inquiétudes concernant les centres de données s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de Comfort Systems USA FIX.N , entreprise spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, recule de 8 , 3 % à 1 173,80 dollars en début d'après-midi

** « Les inquiétudes concernant la pérennité du développement des centres de données sont clairement au centre des préoccupations », indique D.A. Davidson dans une note

** La société de courtage estime que la marge brute de l’entreprise au troisième trimestre, qui s’établit à 24,8 % contre 26,1 % au premier semestre 2026, pourrait être considérée comme légèrement décevante

** FIX a néanmoins annoncé un bénéfice par action de 13,91 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 12,87 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Onze des douze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou une recommandation supérieure, tandis qu’une seule recommande de « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 2 148,50 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 26 % depuis le début de l'année