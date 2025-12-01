Comet s'envole sur un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 13:10
'Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus', explique le broker.
Valeurs associées
|207,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+7,80%
