Comet s'envole sur un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 13:10

Comet bondit de plus de 7% à Zurich, propulsé par des propos d'UBS qui remonte sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses sur le titre du fabricant de composants électroniques.

'Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus', explique le broker.

Valeurs associées

COMET HLDG
207,200 CHF Swiss EBS Stocks +7,80%
