Comet: en recul sur une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 10:50
Dans le résumé de sa note, le broker explique dégrader sa position 'pour refléter un contexte de chiffre d'affaires à court terme moins soutenu, ce qui limite également son potentiel d'amélioration de la marge opérationnelle'.
Valeurs associées
|176,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-2,22%
