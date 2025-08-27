 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Comet: en recul sur une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 10:50

(Zonebourse.com) - Comet perd plus de 2% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 272 à 194 francs suisses sur le titre du fabricant helvétique de semiconducteurs.

Dans le résumé de sa note, le broker explique dégrader sa position 'pour refléter un contexte de chiffre d'affaires à court terme moins soutenu, ce qui limite également son potentiel d'amélioration de la marge opérationnelle'.

