Comcast : Sky vers le rachat de la branche médias d'ITV?

(AOF) - Le groupe américain Comcast, propriétaire de Sky, est en discussions pour racheter la branche médias d'ITV pour 2,15 milliards de dollars, dette comprise, selon Bloomberg. Cette transaction ferait de Sky le plus grand diffuseur commercial du Royaume-Uni. Elle devrait faire l'objet d'un examen réglementaire approfondi étant donné qu'il occuperait une position dominante sur le marché national de la publicité télévisée.

Le groupe de médias français Banijay aurait également mené des discussions sur une éventuelle offre pour les studios d'ITV ou sur un rachat complet.

