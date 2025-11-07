 Aller au contenu principal
Comcast : Sky vers le rachat de la branche médias d'ITV?
information fournie par AOF 07/11/2025 à 14:51

(AOF) - Le groupe américain Comcast, propriétaire de Sky, est en discussions pour racheter la branche médias d'ITV pour 2,15 milliards de dollars, dette comprise, selon Bloomberg. Cette transaction ferait de Sky le plus grand diffuseur commercial du Royaume-Uni. Elle devrait faire l'objet d'un examen réglementaire approfondi étant donné qu'il occuperait une position dominante sur le marché national de la publicité télévisée.

Le groupe de médias français Banijay aurait également mené des discussions sur une éventuelle offre pour les studios d'ITV ou sur un rachat complet.

Valeurs associées

COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ 0,00%
