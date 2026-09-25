Comcast recule ; KeyBanc abaisse sa note en raison d'inquiétudes concernant le haut débit et les parcs d'attractions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action de la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O recule de 1,4% à 21,82 dollars en pré-ouverture

** KeyBanc abaisse sa recommandation de "pondération sectorielle" à "sous-pondération"

** La société de courtage fixe un objectif de cours à 18 $, ce qui implique une baisse de 18,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** KeyBanc invoque la concurrence croissante dans le secteur du haut débit et la pression sur le nombre de nouveaux abonnés

** La société de courtage s'attend à ce que les parcs d’attractions restent sous pression en raison de la faible fréquentation à Orlando et de la baisse des visites à Osaka

** La note moyenne des 30 analystes est "neutre"; l'objectif de cours médian est de 29 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a perdu environ 21% depuis le début de l’année, à la dernière clôture