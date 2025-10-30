Comcast met en garde contre les défis de la large bande dans un contexte de concurrence accrue

La principale activité de Comcast dans le domaine du haut débit est susceptible de perdre davantage de clients en raison de la concurrence croissante dans le secteur, a averti son co-PDG nouvellement nommé, ce qui a terni un trimestre solide qui a été alimenté par la croissance de ses unités de studio et de parc à thème.

Les résultats du troisième trimestre ont fait grimper les actions de 4 % avant le marché jeudi, avant que la prédiction ne les fasse chuter de 3,7 % en fin de matinée.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le revenu moyen par utilisateur de l'activité haut débit diminue au cours du trimestre actuel et reste tendu jusqu'au début de l'année prochaine, car elle fait passer les clients à des plans de tarification plus cohérents sans augmenter les prix.

Le codirecteur général Mike Cavanagh a déclaré que l'environnement concurrentiel de la large bande « ne devrait pas changer de sitôt ».

L'entreprise s'est appuyée sur une tarification simplifiée et des services mobiles et internet groupés pour stabiliser son activité principale de réseau dans un contexte de concurrence accrue de la part des opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis.

Cette stratégie a permis à l'entreprise d'enregistrer une perte de clients à large bande moins importante que prévu au cours de la période juillet-septembre. Elle a perdu 104 000 clients, alors que FactSet estimait cette perte à 143 200.

Comcast a également ajouté 414 000 abonnés à la téléphonie sans fil, ce qui constitue le meilleur résultat jamais enregistré.

L'entreprise a toutefois signalé des vents contraires à court terme pour son bénéfice de base en raison de sa stratégie de redressement de la large bande, de l'ajout des droits de la NBA et de la scission de Versant.

LA BARRE EST HAUTE POUR LES FUSIONS ET ACQUISITIONS Une source a déclaré à Reuters la semaine dernière que Comcast étudiait la possibilité d'acquérir les actifs de Warner Bros Discovery WBD.O après que la société mère de HBO se soit mise en vente à la suite de multiples intérêts de la part d'acheteurs potentiels.

Mike Cavanagh a déclaré que la barre était très haute pour les fusions et acquisitions, mais qu'il fallait « s'attendre à ce que nous examinions les transactions dans notre domaine et dans notre secteur ».

La riche bibliothèque de propriété intellectuelle de WBD, qui contient des titres populaires tels que "Harry Porter" et "Game of Thrones", pourrait profiter aux activités de studio et de diffusion en continu de Comcast.

La division des parcs de Comcast a enregistré une hausse de près de 19 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce au lancement du parc Epic Universe.

Les recettes des studios ont augmenté de 6,1 % pour atteindre 3 milliards de dollars au cours du trimestre, à la suite de la sortie de "Jurassic World: Rebirth" en juillet, qui a généré près de 900 millions de dollars au box-office mondial.

L'activité de streaming Peacock de la société a maintenu sa base d'abonnés payants de 41 millions, malgré une augmentation des prix en juillet. La NBA devrait stimuler la demande pour ce service.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 31,20 milliards de dollars, dépassant les estimations de 30,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté de 1,12 $ par action a également dépassé les attentes.