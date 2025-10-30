 Aller au contenu principal
Comcast en hausse grâce à ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O en hausse de 2,2% à 29,15 $ avant le marché

** CMCSA annonce des revenus de 31,20 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 30,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté est de 1,12 $, dépassant les attentes de 1,10 $

** Le chiffre d'affaires de T3 Studio s'élève à 3,00 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 2,93 milliards de dollars

** Les revenus des parcs à thème s'élèvent à 2,72 milliards de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente

** CMCSA annonce un Ebitda média de 832 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 652,4 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 24 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COMCAST-A
28,5300 USD NASDAQ 0,00%
