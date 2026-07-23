Comcast en hausse après que le service de streaming Peacock a enregistré son tout premier bénéfice

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23 juillet - ** L'action de la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O progresse de 2,8 % à 24,17 dollars en pré-ouverture

** Peacock, filiale de Comcast, affiche pour la toute première fois un bénéfice trimestriel avant impôts de 189 millions de dollars

** Peacock a gagné 2 millions d’abonnés payants au deuxième trimestre, soit près de quatre fois les estimations des analystes – données de Visible Alpha

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 29,94 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté, à 1,04 dollar, ont dépassé les estimations, respectivement de 29,30 milliards de dollars et 97 cents – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 16 % depuis le début de l'année