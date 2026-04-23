Comcast dépasse ses estimations grâce à l'essor du sport et à l'atténuation des pertes liées à la large bande

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(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2)

Comcast CMCSA.O a dépassé les attentes de Wall Street pour le premier trimestre jeudi, grâce à un programme sportif à succès qui a stimulé la croissance et l'engagement des abonnés, tandis que son activité principale de haut débit a perdu moins de clients que prévu.

Les actions de la société ont bondi de près de 8 % dans les échanges avant bourse.

Un calendrier sportif bien rempli, avec les Jeux olympiques d'hiver, le Super Bowl et le retour des matchs de la Ligue nationale de basket-ball, a stimulé les ventes de publicité et la croissance du nombre d'utilisateurs du service de diffusion en continu Peacock de l'entreprise.

Comcast a revu ses prix, ses offres et son expérience client en matière de haut débit pour faire face à la concurrence, en particulier celle des fournisseurs de services fixes sans fil, ce qui l'a aidé à limiter les pertes d'abonnés.

L'entreprise a perdu 65 000 clients haut débit au premier trimestre, soit moins que les 175 500 utilisateurs estimés, selon les analystes interrogés par FactSet.

Comcast s'est également appuyé de plus en plus sur son activité sans fil pour stimuler la croissance et approfondir les relations avec les clients.

Elle a ajouté 435 000 clients sans fil, enregistrant ainsi son meilleur trimestre et dépassant les estimations de 361 600 ajouts.

Entre janvier et mars, Peacock a ajouté 2 millions d'abonnés payants pour atteindre 46 millions au total, mais les pertes dans ce secteur se sont creusées pour atteindre 432 millions de dollars.

Le secteur des médias a également enregistré une perte de 426 millions de dollars, Comcast ayant augmenté ses dépenses pour les programmes de la NBA.

La société avait déjà signalé que le premier trimestre serait une période de volume maximal avec environ 50 % des matchs de la NBA joués, ce qui entraînerait également une dilution maximale des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Son activité de parcs à thème a enregistré une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation de la fréquentation de son parc Epic Universe à Orlando, lancé en mai dernier.

Les recettes totales se sont élevées à 31,46 milliards de dollars, soit une hausse de 10,9 % si l'on exclut les contributions des actifs de câblodistribution qui ont été scindés en Versant Media au cours du premier trimestre. Les analystes estimaient en moyenne 30,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 79 cents a également battu l'estimation de 73 cents.