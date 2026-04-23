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Comcast bondit après des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fournisseur de médias et de câble Comcast CMCSA.O augmentent de 6,4 % à 31,31 $ avant le marché ** CMCSA a perdu 65 000 clients haut débit au premier trimestre, moins que la perte estimée de 175 500 utilisateurs, selon les analystes interrogés par FactSet

** Comcast s'est également appuyé de plus en plus sur son activité sans fil pour stimuler la croissance et approfondir les relations avec les clients

** Elle a ajouté 435 000 clients sans fil, enregistrant son meilleur trimestre et dépassant l'estimation de 361 600 ajouts

** Le revenu total s'est élevé à 31,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,9 % si l'on exclut les contributions des actifs du câble qui ont été scindés en Versant Media au cours du premier trimestre

** Son activité de parcs à thème a enregistré une augmentation de 24 % de ses revenus, grâce à la hausse de la fréquentation de son parc Epic Universe à Orlando

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de ~5% en 2026

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