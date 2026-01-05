Comcast achève la scission de son réseau câblé et Versant Media s'apprête à être cotée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts de détails sur la scission et le contexte)

Comcast a déclaré lundi avoir achevé la scission de Versant Media Group, en transférant ses chaînes câblées de NBCUniversal telles que USA Network et CNBC dans une société publique distincte, alors que le géant des médias se repositionne pour mieux s'adapter à l'ère de la diffusion en continu.

Versant VSNT.O commencera ses transactions régulières lundi sur le Nasdaq. L'action était en baisse de 3,5 % dans les échanges de pré-marché.

Comcast CMCSA.O réagit à l'évolution de la dynamique du marché dans l'industrie des médias, alors que la diffusion en continu révolutionne la manière dont le public consomme le contenu, en exerçant une pression sur l'audience de la télévision câblée traditionnelle et en incitant les conglomérats médiatiques à reconsidérer la propriété de leurs réseaux traditionnels.

La scission permettra à Comcast de se concentrer sur ses actifs dans les domaines de la diffusion en continu, du cinéma et de la télévision, tout en se débarrassant de sa division "réseaux câblés" en déclin, qui constituait autrefois une partie essentielle de ses activités. Comcast a annoncé pour la première fois son projet de scission à la fin de l'année 2024.

Versant abrite également MS NOW - anciennement MSNBC - ainsi que d'autres marques emblématiques comme Oxygen, E!, SYFY et Golf Channel. Elle abrite également les actifs numériques de Comcast, notamment Fandango, Rotten Tomatoes et SportsEngine.

"Grâce à un bilan solide, à un flux de trésorerie substantiel et à un cadre clair de répartition du capital, nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur à long terme", a déclaré Anand Kini, chef de l'exploitation et des finances de Versant.

Les actionnaires actuels de Comcast ont reçu une action ordinaire de classe A ou de classe B de Versant pour 25 actions ordinaires de classe A ou de classe B de Comcast, respectivement, a déclaré la société. Goldman Sachs, Morgan Stanley et PJT Partners ont été les conseillers financiers de Comcast.

Versant est dirigée par Mark Lazarus en tant que directeur général. Les actifs qui composent Versant génèrent environ 7 milliards de dollars de revenus annuels, a déclaré Comcast.