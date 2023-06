Combien de riches dans le monde? Le nombre de grandes fortunes a fondu en 2022, "le plus grand recul en dix ans"

Cette tendance s'explique en grande partie par le recul des indices boursiers.

Certaines des plus grandes fortunes elles-mêmes (ici Mark Zuckerberg, patron de Meta), ont connu un net ralentissement de la progression de leur fortune l'an dernier ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

Sale temps pour les riches? Les personnes aux plus hauts patrimoines ont vu leur nombre et la valeur de leur fortune connaitre le recul le plus important en dix ans l'année dernière, selon une étude internationale menée par le cabinet de conseil Capgemini.

Le nombre de personnes fortunées dans le monde, définies par Capgemini par les personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars, a reculé de 3,3% en 2022 à 21,7 millions de personnes, a calculé le cabinet dans une étude rendue publique jeudi. Logiquement, la valeur de leur fortune elle aussi a reculé, avec un patrimoine total estimé de 83.000 milliards de dollars, soit une baisse de 3,6% par rapport à l'année précédente.

"Cela représente le plus grand recul en dix ans, en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques", souligne Capgemini dans son rapport qui a évalué 71 pays et utilise comme méthodologie un système de recensement statistique et une représentation graphique appelée la courbe de Lorenz. L'éclatement de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la planète, ainsi que l'envolée de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt des banques centrales ont rendu l'année 2022 particulièrement difficile sur le plan économique.

Les indices boursiers ont connu un net recul l'an dernier: l'indice CAC 40 a perdu 9,5%, le Nasdaq aux Etats-Unis a plongé de 33%, et l'indice S&P 500, rassemblant les 500 principales entreprises américaines, a reculé de 20%. "Il y a forcément une corrélation" entre l'évolution des indices boursiers et celle des fortunes car la fortune est de manière croissante constituée d'actifs financiers, estime auprès de l'AFP Elias Ghanem, directeur de la recherche financière du groupe Capgemini.

Les fortunes nord-américaines et européennes davantage affectées

Certaines des plus grandes fortunes elles-mêmes ont connu un net ralentissement de la progression de leur fortune l'an dernier, de la première fortune mondiale et patron de LVMH Bernard Arnault au fondateur de Facebook Mark Zuckerberg ou l'héritière de l'Oréal Françoise Bettencourt Meyers, d'après l'indice des fortunes en temps réel du magazine Forbes.

Dans le détail, les fortunes situées en Amérique du nord ont connu le plus fort recul en valeur avec -7,4%, suivies par celles situées en Europe (-3,2%) et en Asie-Pacifique (-2,7%), selon l'étude. A l'inverse, celles situées en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient ont progressé, relève Capgemini, à la faveur de performances solides dans les secteurs pétroliers et gaziers, dont les prix se sont envolés avec l'éclatement de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie par l'Occident.

En janvier Oxfam avait estimé dans un rapport publié à l'ouverture du Forum de Davos que "les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux" et l'ONG avait plaidé pour "abolir" les milliardaires à long terme.