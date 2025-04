Comac : la menace chinoise pour Airbus et Boeing

Le Comac C-919 est le premier avion entièrement développé en Chine. (crédit : Adobe Stock)

La Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) prend son envol dans la galaxie des constructeurs aéronautiques mondiaux. L'avionneur européen Airbus , qui l'a aidée à décoller, s'en mord-il déjà les doigts ?

Depuis plusieurs décennies, Airbus et Boeing sont les maîtres du ciel dès lors qu'il s'agit de jets court, moyen et long-courriers. Mais désormais une entreprise chinoise, la Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), s'est invitée au jeu.

Faute d'avoir raté la révolution industrielle, l'industrie aéronautique chinoise avait travaillé avec des Allemands dans les années 1920, des Italiens dans les années 1930, des Soviétiques dans les années 1950, des Américains et des Français dans les années 1970 et 1980… Or, ne pas avoir d'avion Made in China, c'était se trouver « à la merci des autres », avait déploré le président Xi Jinping en 2014. Comment l'industrie chinoise en général a fait des bonds de géant, pourquoi son aviation civile n'en ferait-elle pas autant ? Et que signifierait cette émergence à l'échelle globale ?

Échecs russes, canadiens et chinois

Les normes de sécurité de l'aviation civile sont particulièrement élevées. Le transport aérien est déjà le mode de transport le plus sûr au monde et son but ultime est d'atteindre 0 accident. C'est pourquoi les matériaux utilisés et les systèmes de contrôle comptent parmi les plus élaborés qui soient. Du fait de la recherche d'une moindre pollution, les technologies évoluent en permanence.

C'est ainsi que l'aviation civile russe, incapable de suivre le mouvement malgré son passé glorieux, a sombré. Ou que les Canadiens de Bombardier ont été rachetés par Airbus.

En Chine, le désir d'avions nationaux remonte aux années 1990 lorsque Aviation Industry Corporation of China (Avic), basé à Pékin, voulait produire des MacDonnell Douglas MD-90 américains sous licence. Mais en 1998 le projet avait tourné court, car les Américains redoutaient un copier-coller à leur détriment. En 2008, le gouvernement chinois a alors compris qu'il lui fallait mettre d'énormes moyens en œuvre, avec deux projets menés en parallèle.

Marché de dupes pour Airbus

Airbus a été invité à assembler des A320 en Chine, par l'intermédiaire d'une joint-venture avec Avic qui a été implantée dans la zone franche de Tianjin. Il s'agit du 4e site mondial d'assemblage des A320 après ceux de Toulouse (Haute-Garonne), de Hambourg (Allemagne) et de Mobile aux États-Unis. Plus de 700 avions y ont déjà été assemblés et la cadence s'accélère, en 2026, avec l'ouverture d'une deuxième ligne de fabrication. Tianjin assure également la finition des A350 destinés à la Chine. Airbus a créé tout un écosystème : l'usine de matériaux composites de Harbin, la fabrication de pièces de rechange, la formation du personnel, le centre de recherche de Suzhou pour l'environnement et celui de Shenzhen pour la digitalisation.

En même temps que l'arrivée d'Airbus comme manufacturier, le gouvernement a créé la Comac, Commercial Aircraft Corporation of China. L'entreprise est contrôlée à 31,6 % par l'État et à 26,3 % par la municipalité de Shanghai, s'y ajoutent des industriels chinois de l'aviation, dont Avic, et de la métallurgie : Baoshan Steel, Chinalco, Sinochem. Du point de vue de l'organisation industrielle, la Comac s'inspire d'Airbus, avec des usines réparties un peu partout en Chine et l'assemblage final effectué à Shanghai. Le but de la Comac est de construire une gamme complète d'appareils, et peut-être même, un jour, de très gros quadriréacteurs et des avions supersoniques.

L'ARJ21, premier-né

Dès l'Airshow China de 2014, le représentant d'Airbus voyait poindre la concurrence de la COMAC. On passerait alors du couple Airbus-Boeing à un oligopole mondial à trois. Mais la gestation des projets chinois est longue. En octobre 2008 a volé l'Advanced Regional Jet for the 21st Century (ARJ21). Ce biréacteur de 90 places ressemble finalement au vieux MD-90 avec ses réacteurs placés à l'arrière et son empennage haut, et 181 commandes de l'ARJ21 ont été passées immédiatement sur décision gouvernementale.

Huit ans plus tard, en 2016, Chengdu Airlines a effectué le premier vol commercial de l'ARJ21. Une vingtaine de sous-traitants américains, le Français Zodiac pour les toboggans d'évacuation et d'autres Européens jouent un rôle essentiel dans l'équipement de l'avion. Près de 120 appareils sont en service auprès de diverses compagnies chinoises et du transporteur indonésien TransNusa, le seul opérateur étranger de Comac jusqu'à présent.

Autonomie stratégique chinoise

Par le jeu de la sous-traitance et de la fourniture d'éléments très avancés, les avions d'Airbus, de Boeing et de la Comac intègrent en réalité de nombreux éléments communs. Mais un avion n'est pas un scooter ou une voiture. Il est encastré dans des politiques de souveraineté nationale d'autant plus qu'il partage des éléments avec les avions de guerre.

En 2019, du fait de l'agressivité du président Trump à l'encontre la Chine, une coopération technique avait été lancée entre la Comac et l'United Aircraft Corporation (UAC) russe pour la construction du CR929. Un futur rival sur le marché des long-courriers Airbus A350 et Boeing 787 voire B777.

Il aurait dû entrer en production en 2025, mais la Comac et l'UAC ont rompu leur pacte en 2023. Les Chinois continuent à développer le projet seuls… Le gouvernement chinois – tout comme celui de la Russie – cherche à s'émanciper de ce qu'il considère comme une mise sous tutelle. Dès 2016, il a fondé l'Aero Engine Corporation of China (AECC) fusion de différents établissements industriels publics chinois forte de 72 000 salariés. « Un pas stratégique », selon le président de la République Xi Jinping.

AECC veut alors construire des réacteurs civils, outre les moteurs militaires qu'elle produit déjà. La cible est le développement de réacteurs pour tous types d'avions civils, gros porteurs inclus. Le moteur CJ-1000A devrait progressivement se substituer aux motorisations de la CFM, la joint-venture de Safran et de General Electric, qui assemble des réacteurs en Chine à partir de composants fabriqués aux États-Unis et en France.

Remplacer Airbus et Boeing ?

Rien n'est simple. Ryanair avait été associé à la conception du C919 et affirmait en vouloir 700 exemplaires, alors qu'elle est une compagnie qui n'utilise que des Boeing 737. Mais le marché ne sera pas conclu avant le milieu des années 2030 parce que, selon Michael O'Leary, le patron de Ryanair, le marché chinois est servi en premier.

Les perspectives qui s'ouvrent sont vertigineuses pour la Weltanschauung, la manière de voir et de comprendre le monde. De part et d'autre de l'Atlantique, depuis des décennies, on a raisonné en termes de coopération et concurrence entre les entreprises. En Chine, on a appris de l'Occident. On apprend encore sans que l'intention finale soit évidente. S'agit-il de créer une troisième étoile dans le firmament des avionneurs, à côté d'Airbus et de Boeing, tous réunis par des liens très forts par l'intermédiaire de leurs fournisseurs ? ou de prendre leur place ? À moyen terme, la croissance du marché aérien est telle qu'il y aura des débouchés pour tout le monde. Mais au-delà ?

Par Raymond Woessner, professeur honoraire de géographie, Sorbonne Université

Cet article est issu du site The Conversation