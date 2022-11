Colville Capital Partners enregistre une collecte nette de 70M€ depuis janvier

(NEWSManagers.com) - Malgré des marchés capricieux, Colville Capital tient le cap, tant sur la collecte que ses projets de développement. La société fondée par les frères Jacques-Antoine et Mathieu Philippe a enregistré des collectes nettes sur l’ensemble de ses trois fonds, assure-t-elle à NewsManagers. L’essentiel s’est fait sur Silver Autonomie, avec 60 millions d’euros nets sur un total de 70 millions. Le fonds flagship de la maison affiche pourtant une performance négative de 25% depuis le 1er janvier. Mais cette situation n’inquiète pas Mathieu Philippe, qui souligne la performance exceptionnelle sur la période 2019-2021, supérieure à 100%. Le gérant estime par ailleurs avoir des entreprises résilientes en portefeuille, et n’a pas réalisé d’arbitrage au cours de l’année. Grâce à la collecte, le fonds affichait en fin de semaine dernière près de 327 millions d’euros d’encours.

Cette collecte a notamment été tirée par une nouvelle catégorie d’investisseurs pour Colville Capital : les particuliers. « Nous avons créé pour ce fonds une part retail en début d’année, et nous avons déjà une trentaine de millions d’euros d’encours dessus », précise Jacques-Antoine Philippe. La société, qui a monté tous ses fonds avec l’aide d’investisseurs institutionnels (Agrica, Capssa…), s’intéresse en effet depuis un an aux investisseurs individuels. Les frères Philippe ont ainsi recruté en début d’année Jérémy Mercado pour couvrir le marché des conseillers en gestion de patrimoine, et ont fait référencer leurs stratégies par la majorité des assureurs-vie français.

Les deux autres fonds de la maison connaissent des dynamiques similaires, avec Terroirs et Avenir qui présente une performance year-to-date de -20,4% et un encours de 47 millions d’euros, et Colville Générations, le dernier né, -20,8% et 61 millions d’euros.

Recrutement d’analystes et conversion des fonds en Article 9

L’Europe est l’autre axe de développement commercial pour la société. Les deux dirigeants disent être régulièrement approchés par des fonds de fonds, notamment de Belgique, du Luxembourg et d’Espagne. Pour répondre à ces demandes, ils ont recruté en septembre Elisa Garcia, en provenance de Phileas AM.

Le mélange d’une approche d’investissement multi-thématique et à impact, qui fait la spécificité des fonds de Colville Capital, semble à même de toucher tant des investisseurs professionnels que particuliers. « Nos fonds investissent dans des sociétés, leaders dans leurs domaines, qui apportent des solutions aux grands enjeux contemporains. Par exemple, pour le fonds Terroirs et Avenir, nous investissons dans des sociétés cotées qui jouent un rôle clé pour accompagner l’agriculteur et le travailleur agricole dans le monde de demain. De facto, ces entreprises sont des champions mondiaux qui assurent la sécurité alimentaire de 8 milliards d’individus, innovent en matière de respect de la biodiversité et permettent à nos agriculteurs de bien vivre de leur beau métier », explique Jacques-Antoine Philippe. La société devrait, par ailleurs, prochainement classer Terroirs et Avenir en article 9 selon la réglementation SFDR, le second de la maison après Silver Autonomie.

La société compte par ailleurs sur ses analyses ISR et son travail de transparisation des portefeuilles pour renforcer ses relations avec ses clients institutionnels. Après la création d’un rapport de controverses, l’équipe vient de publier son premier rapport de politique de vote, société par société. Les gérants, qui font un point d’honneur à voter à toutes les résolutions des sociétés en portefeuille, avec l’aide d’ISS, envisagent de le faire de manière autonome dans un avenir proche. Et aimeraient aussi rejoindre des coalitions d’investisseurs.

Ces nombreux projets passent par un renforcement des forces vives. Depuis le début de l’année, l­­a taille de l’équipe a doublé, à 12 collaborateurs. Mais les dirigeants comptent encore recruter des juniors et des seniors, notamment du côté de la gestion de portefeuille. Au menu pour les candidats : sélection de valeurs, ISR et mise en transparence des portefeuilles. « Nous recherchons des analystes qui ont la tête bien faite, qui pensent par eux-mêmes et qui assimilent notre processus de gestion. Nous sommes passionnés par notre métier et nous avons besoin de sentir la même motivation chez le candidat », précise Mathieu Philippe.

Pensent-ils à se préparer à lancer un nouveau fonds ? « Nous concentrons nos efforts sur la réussite de nos trois fonds existants sur le long terme. Si une demande d’un investisseur institutionnel émergeait sur une thématique prometteuse, nous aurions la capacité de lancer un nouveau fonds. Mais l’essentiel est de ne jamais sacrifier la qualité de la gestion », prévient Mathieu Philippe.