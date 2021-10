Columbia Threadneedle ouvre un bureau à Tokyo

(NEWSManagers.com) - Columbia Threadneedle Investments vient d'ouvrir un bureau à Tokyo. Le groupe indique en effet avoir obtenu l'agrément pour une licence d'activité de conseil en investissement. Il y servira ses clients institutionnels existants au Japon et tentera de développer de nouvelles relations. Yoshihisa Kojima, entré chez Columbia Threadneedle il y a 10 ans pour suivre les clients de la région, sera responsable Japon.

" Nous considérons le Japon comme un marché de croissance clé et l'ouverture d'un bureau à Tokyo témoigne d'un engagement à long terme envers nos clients au Japon. C'est l'un des marchés les plus grands et les plus importants de la région Asie-Pacifique" , commente Yoshihisa Kojima.

Il est placé sous la responsabilité de Jon Allen, responsable de l'Asie-Pacifique chez Columbia Threadneedle Investments.