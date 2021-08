Columbia Threadneedle offre des postes clés à trois dirigeants de BMO

(NEWSManagers.com) - Columbia Threadneedle a nommé trois dirigeants issus des rangs de BMO Financial Group, suite à l' acquisition des activités européennes de cette dernière. Le rapprochement, annoncé en avril 2021, doit être bouclé en fin d' année.

Richard Watts a été nommé directeur des investissements pour l' Europe, le Moyen-Orient et l' Afrique (EMEA) de Columbia Threadneedle. L' intéressé est actuellement directeur des investissements de BMO GAM. Il succède à William Davies, qui va devenir directeur des investissements monde après le départ à la retraite de Colin Moore, en janvier 2022. Richard Watts sera rattaché à William Davies.

Columbia Threadneedle a choisi Steward Bennett comme responsable mondial des gestions alternatives, un poste nouvellement créé. Il pilotera un pôle représentant plus de 47 milliards de dollars d' actifs alternatifs après l' acquisition. Cela inclura les activités d' actifs réels (dont l' immobilier au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis et les infrastructures), le private equity, la société américaine de hedge funds Seligman, Thames River Capital (immobilier) et Pyrford (rendement absolu, actions monde). Stewart Bennett est actuellement responsable mondial des gestions alternatives de BMO GAM, un poste qu' il occupe depuis qu' il a rejoint la société en 2019.

Enfin, David Logan prend le poste de directeur mondial des opérations, un poste qui n' existait pas non plus auparavant. L' intéressé a occupé diverses fonctions au sein de BMO GAM et de ses sociétés acquises, dont celles de directeur financier, directeur des opérations et dernièrement directeur mondial de la distribution. Une grande partie de ses responsabilités seront reprises par Michaela Collet Jackson, responsable de la distribution pour l' EMEA au sein de Columbia Threadneedle.

Stewart Bennett et David Logan seront rattachés à Ted Truscott, le directeur général.