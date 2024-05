Columbia Threadneedle lance un fonds monde d’obligations sociales

Columbia Threadneedle Investments lance le CT (Lux) Global Social Bond Fund, un fonds d’obligations sociales sur un univers mondial dédié aux investisseurs européens. Ce nouveau fonds s’ajoute aux stratégies européennes et britanniques déjà proposées par Columbia Threadneedle et permet aux investisseurs d'étendre la portée géographique de leur exposition aux obligations sociales.

Classé article 9, le fonds est géré par une équipe spécialisée dans les obligations sociales et dirigée par Tammie Tang, gérante obligataire senior spécialisée sur le haut rendement. Le fonds entend exploiter toute l'étendue et la diversité du marché obligataire pour cibler des résultats sociaux positifs au sein d’un univers d’investissement mondial « en pleine expansion », selon un communiqué. La stratégie existait jusqu’à présent en tant que fonds de droit anglais (OEIC) à destination des investisseurs britanniques.

Le nouveau fonds a recours à la méthodologie de notation de Columbia Threadneedle pour déterminer l'éligibilité des obligations sur la base de leur intentionnalité et de leur intensité sociale. Dans le cadre d’une approche axée sur les résultats visant à concilier impact social et rendements financiers, les émetteurs obligataires qui exercent un impact positif dans sept domaines clés du développement social sont identifiés, puis rassemblés au sein d’un vaste univers d’investissement social au niveau mondial (plus de 8.000 obligations). La priorité est donnée aux projets qui offrent les meilleurs bénéfices dans les domaines où les besoins sont les plus importants, l’aspect géographique étant essentiel. Les résultats sont alors confrontés aux 169 cibles sous-jacentes des 17 Objectifs de développement durable des Nations unies.

L'équipe de gestion spécialisée dans les obligations sociales est épaulée par de nombreux analystes crédit et une équipe d’investissement responsable regroupant plus de 40 collaborateurs et un comité consultatif social. Le comité veille à ce que le fonds génère, en plus des rendements financiers, un impact ciblé sur le plan social.

Comme pour les autres stratégies d’obligations sociales, un rapport annuel d’impact social est rédigé par le principal partenaire du fonds.

Laurence Marchal