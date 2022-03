Columbia Threadneedle clôture l'acquisition de l'activité EMEA de BMO GAM

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier Ameriprise Financial a annoncé, ce lundi, la clôture de l'acquisition de l'activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d'euros). L'opération, annoncée en avril dernier, ajoute 131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administration d'Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars.

Dans les faits, les encours de BMO dans la région EMEA s'ajoutent à ceux de Columbia Threadneedle, filiale de gestion d'actifs d'Ameriprise, qui compte désormais 714 milliards de dollars sous gestion. La transaction comporte aussi un partenariat stratégique avec BMO Wealth Management dont les clients nord-américains auront accès aux solutions d'investissement de Columbia Threadneedle. Certains clients américains de la gestion d'actifs de BMO GAM seront aussi transférés à Columbia Threadneedle.