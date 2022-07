Columbia Threadneedle achève l’intégration de BMO GAM

(NEWSManagers.com) - La société de gestion anglaise Columbia Threadneedle Investments a finalisé l’intégration de la marque BMO Global Asset Management dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique). Cette intégration regroupe les produits et plans d’épargne ainsi que le site Internet et les entités au sein d’une seule enseigne.

Columbia Threadneedle a changé les noms de certains fonds : tous les fonds domiciliés au Royaume-Uni porteront le préfixe CT, qui va remplacer les anciens préfixes BMO et Threadneedle. Les noms des entités juridiques de BMO ont également changé et tous les fonds de marque BMO domiciliés en Europe ont été renommés avec le préfixe CT. Les fonds Threadneedle Luxembourg Sicav adopteront également le préfixe CT à l’avenir.

Le processus d’intégration de BMO GAM, spécialiste de la couverture du passif (LDI, Liability Driven Investments) et de la gestion fiduciaire, au sein de Columbia Threadneedle, a commencé en novembre 2021, à la suite d’une acquisition. Columbia Threadneedle gère désormais près de 628 milliards d’euros à l’échelle mondiale.