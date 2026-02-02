 Aller au contenu principal
Columbia Financial bondit suite à son projet de conversion en société entièrement publique
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:36

2 février - ** Les actions de la banque régionale Columbia Financial CLBK.O ont bondi de 9,3 % à 17,79 $ ** Dans le cadre de l'acquisition de Northfield Bancorp NFBK.O , CLBK prévoit de se convertir en une société entièrement publique à partir d'une structure de société de portefeuille mutuelle (MHC) par le biais d'une conversion de deuxième étape ** Les MHC sont des institutions mutuelles qui cèdent une participation minoritaire au public, l'entité mutuelle conservant une participation majoritaire ** Certaines mutuelles se convertissent par étapes; elles vendent une participation minoritaire au public et procèdent ensuite à une offre dite de deuxième étape ** Les analystes ont déjà déclaré que la CLBK n'était pas bien comprise et qu'il était souvent difficile de l'évaluer en raison de sa structure de mutuelle ** CLBK s'attend à ce que l'opération élimine la "décote minoritaire" de ses actions en tant que société de portefeuille mutuelle (MHC) ** L'action CLBK a chuté de 1,7 % en 2025

