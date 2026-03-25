Colt CZ grimpe à Prague après des résultats encourageants
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:55
Colt CZ publie ce matin un résultat net ajusté de 2,03 milliards de couronnes tchèques (CZK) en 2025, en hausse de 5% sur un an. En données publiées, le bénéfice net s'élève à 2,04 MdsCZK, en progression de 95,7%, une hausse amplifiée par des effets exceptionnels, notamment liés aux coûts du plan d'options (ESOP) et à la consolidation de Sellier & Bellot.
Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 23,4 MdsCZK (soit environ 960 MEUR), en hausse de 4,6%, conforme aux objectifs du groupe et légèrement inférieur au consensus (23,7 MdsCZK).
L'EBITDA ajusté (hors éléments exceptionnels) s'établit à 4,6 MdsCZK, en progression de 1,4% tandis que l'EBITDA publié atteint 4,8 MdsCZK, en hausse de 38,2%, avec la pleine intégration de Sellier & Bellot (mai 2024).
Dans le détail opérationnel, le segment des munitions constitue le principal moteur de croissance, avec un chiffre d'affaires de 11,3 MdsCZK, en hausse de 62,7%. En revanche, le segment des armes à feu recule de 21,5% à 12,1 MdsCZK, pénalisé par la faiblesse persistante du marché civil américain, avec des volumes en baisse de 8,7%.
Géographiquement, la dynamique reste contrastée : les ventes chutent de 23,8% aux États-Unis, tandis que l'Europe (hors République tchèque) progresse de 30,8% et l'Asie de 40,3%, tirées par les munitions.
Selon Radek Musil, le directeur général, Colt CZ Group a encore renforcé sa performance financière en 2025, confirmant ainsi sa capacité à générer une croissance stable.
Pour 2026, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 30 et 33 MdsCZK et un EBITDA ajusté entre 7,4 et 8,2 MdsCZK, intégrant le nouveau segment Energetics.
A lire aussi
-
Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé mois que prévu en mars, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi. Son indice du climat des affaires ressort à 86,4, contre 88,4 (révisé) en février, tandis que les analystes interrogés ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne dispose de différentes options pour réagir au choc énergétique lié à la guerre en Iran, des mesures qui seront adaptées en fonction de son ampleur et sa durée, a assuré mercredi la présidente de l'institution. La BCE ne sera pas "paralysé ... Lire la suite
-
Orange a annoncé mercredi avoir engagé des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast, l'activité de services médias de l'opérateur français de télécommunications, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. "Le projet ... Lire la suite
-
La BCE pourrait devoir resserrer sa politique même en cas d'inflation "pas trop persistante", dit Lagarde
par Balazs Koranyi Un dépassement de l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, même "pas trop persistant", en raison de la flambée des prix de l'énergie pourrait justifier un resserrement modéré de la politique monétaire, a déclaré mercredi Christine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer