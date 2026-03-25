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Colt CZ grimpe à Prague après des résultats encourageants
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:55

Le groupe tchèque, l'un des principaux fabricants d'armes à feu et de munitions destinées à l'armée et aux forces de l'ordre, à la défense personnelle, à la chasse, au tir sportif, affiche une croissance modérée de ses résultats ajustés en 2025, tandis que les chiffres publiés sont fortement amplifiés par des éléments exceptionnels. Le titre s'adjuge 2,8% à la Bourse de Prague.

Colt CZ publie ce matin un résultat net ajusté de 2,03 milliards de couronnes tchèques (CZK) en 2025, en hausse de 5% sur un an. En données publiées, le bénéfice net s'élève à 2,04 MdsCZK, en progression de 95,7%, une hausse amplifiée par des effets exceptionnels, notamment liés aux coûts du plan d'options (ESOP) et à la consolidation de Sellier & Bellot.

Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 23,4 MdsCZK (soit environ 960 MEUR), en hausse de 4,6%, conforme aux objectifs du groupe et légèrement inférieur au consensus (23,7 MdsCZK).

L'EBITDA ajusté (hors éléments exceptionnels) s'établit à 4,6 MdsCZK, en progression de 1,4% tandis que l'EBITDA publié atteint 4,8 MdsCZK, en hausse de 38,2%, avec la pleine intégration de Sellier & Bellot (mai 2024).

Dans le détail opérationnel, le segment des munitions constitue le principal moteur de croissance, avec un chiffre d'affaires de 11,3 MdsCZK, en hausse de 62,7%. En revanche, le segment des armes à feu recule de 21,5% à 12,1 MdsCZK, pénalisé par la faiblesse persistante du marché civil américain, avec des volumes en baisse de 8,7%.

Géographiquement, la dynamique reste contrastée : les ventes chutent de 23,8% aux États-Unis, tandis que l'Europe (hors République tchèque) progresse de 30,8% et l'Asie de 40,3%, tirées par les munitions.

Selon Radek Musil, le directeur général, Colt CZ Group a encore renforcé sa performance financière en 2025, confirmant ainsi sa capacité à générer une croissance stable.

Pour 2026, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 30 et 33 MdsCZK et un EBITDA ajusté entre 7,4 et 8,2 MdsCZK, intégrant le nouveau segment Energetics.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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