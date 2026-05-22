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Colt CZ désarme les doutes avec un 1er trimestre historique, un broker en soutien
information fournie par AOF 22/05/2026 à 10:34

(Zonebourse.com) - Porté par le succès stratégique de sa nouvelle division Énergétique et une rentabilité record au premier trimestre 2026, le groupe tchèque confirme sa trajectoire ascendante. Une performance saluée par Berenberg, qui relève son objectif de cours et met en avant une visibilité commerciale exceptionnelle de près de trois ans.

Colt CZ Group publie un bénéfice net ajusté (qui ne prend donc pas en compte le coût des acquisitions, des frais de financement ainsi que des effets de revalorisation de stocks) de 950,6 MCZK au titre du 1er trimestre 2026, en hausse de 73,9% sur un an.

En données publiées, le bénéfice net ressort à 717,9 MCZK, en progression de 37%.

De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 32,7%, à 7,3 MdsCZK, rigoureusement en ligne avec le consensus, grâce à la croissance organique des activités historiques et à la consolidation du segment énergétiques après les acquisitions de Synthesia Nitrocellulose et Synthesia Power.

Dans le détail, et par activité :

- Le segment armes à feu a généré 3,5 MdsCZK de revenus, en hausse de 23,3%, malgré une baisse de 22% des volumes vendus à 122 787 unités. Colt CZ a bénéficié d'un mix produit plus favorable et de nouveaux contrats militaires et auprès des forces de l'ordre.

- Le segment énergétique a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 MdCZK, en hausse de 25,3%, avec un EBITDA ajusté de 803 MCZK. Colt CZ prévoit que cette activité représentera environ 16% des revenus du groupe et près d'un tiers de l'EBITDA ajusté en 2026.

- Les revenus du segment munitions ont reculé de 14,2% à 2,3 MdsCZK, pénalisés par une baisse des ventes liées à l'initiative tchèque sur les munitions et par des effets de change défavorables.

Performance trimestrielle historique

Au final, l'EBITDA du groupe s'affiche en hausse de 43%, à 1 732 MCZK, parfaitement en ligne avec le consensus.

En données ajustées, l'EBITDA bondit de 72,1% à 2,1 MdsCZK, avec une marge ajustée de 28,5%, contre 22% un an plus tôt.

"Le premier trimestre 2026 a confirmé la solidité de notre modèle économique diversifié et la pertinence de notre orientation stratégique. Nous avons enregistré les meilleurs résultats de premier trimestre de notre histoire, tant en termes de revenus que de rentabilité", a déclaré le directeur général Radek Musil.

Les investissements du groupe ont atteint 597,8 MCZK sur le trimestre, en hausse de 121,5% sur un an. Colt CZ a également confirmé proposer un dividende de 30 CZK par action au titre de l'exercice 2025.

Pour 2026, le groupe a confirmé sa guidance et vise un chiffre d'affaires compris entre 30 et 33 MdsCZK, ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 7,4 et 8,2 MdsCZK.

Berenberg salue une visibilité exceptionnelle

À la suite de cette publication trimestrielle, Berenberg confirme sa note d'achat sur le titre et relève légèrement son objectif de cours de 1 160 à 1 230 CZK. Le broker pointe "un très bon démarrage" pour l'exercice 2026, avec des résultats (chiffre d'affaires et EBITDA) supérieurs à ses propres attentes initiales.

Si le groupe affiche une croissance faciale spectaculaire de son EBITDA ajusté ( 72,1%), Berenberg souligne que l'augmentation reste également solide ( 17%) sur une base pro-forma (c'est-à-dire en intégrant virtuellement l'activité Energetics au premier trimestre 2025 pour rendre la comparaison strictement homogène).

Rassuré par les ambitions du management qui compte atteindre le haut de la fourchette visée pour l'EBITDA ajusté de l'exercice (soit une cible proche des 8,2 Mds CZK), Berenberg a relevé de 11% sa prévision de bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2026.

Le broker évoque aussi une "visibilité historique" avec un carnet de commandes de 2,4 milliards de dollars dans le segment militaire et des forces de l'ordre. Selon les estimations de Berenberg, ce niveau de commandes offre au groupe une visibilité exceptionnelle de près de trois ans sur son activité de défense.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 10:34:00.

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